Op waterstof: Alpine A4810 concept car

Door: BV

Alpine werkt aan een concept car: de A4810. Tenminste, de studenten autodesign van het IED (Insituto Europeo di Design in Turijn) doen dat. De designstudie, die halverwege deze maand helemaal wordt onthuld is het thesisproject voor 28 laatstejaarsstudenten daar. De stijlstudie van het Franse sportwagenmerk hield natuurlijk wel een oogje in het zeil.

Waterstof voor de toekomst

De Renault Group koos de aandrijflijn. Dat wordt een waterstofmotor. Iets waar we in de autosector de jongste tijd steeds vaker over horen en wat met zekerheid nog terugkomt. Renault is druk in de weer met waterstof, al gaat het daar hoofdzakelijk over brandstofcellen. Daarbij rijdt de auto dus nog steeds elektrisch.

Productieplannen voor het model zijn er in de verste verte niet. Alpine stelde eind vorig jaar de opgefriste versie van de A110 sportwagen voor en zal tussen nu en 2026 drie elektrische auto’s aan het aanbod toevoegen. Dat worden wellicht (sportieve) afgeleiden van Renault-modellen, zoals de elektrische Renault 5-reïncarnatie.