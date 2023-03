Fiat heeft nu ook een elektrische monovolume

Door: BV

Het wordt liever niet luidop gezegd: de CO2-obsessie van Europa heeft nu al verstrekkende gevolgen voor sommige automerken en ook voor heel wat consumenten. Bij Stellantis (Peugeot, Opel, Fiat, Alfa-Romeo, Citroën, DS…) is de CO2-balans lang niet zo goed als ze moet zijn. Dan dreigen miljardenboetes en daarom nam de groep de afgelopen maanden al erg drastische beslissingen.

Als EV in één klap de helft duurder

Zo zijn de van bestelwagenversies afgeleide monovolumes van Citroën, Peugeot en Opel alleen als zuiver elektrische auto te koop. Dat gaat niet in de koude kleren zitten. Berlingo’s en Rifters worden vooral gekocht door gezinnen die op zoek zijn naar veel flexibiliteit voor een aantrekkelijke prijs. Door ze niet langer met een brandstofmotor aan te bieden, werden ze in één klap meer dan 12.000 euro duurder, terwijl ze ook kampen met een relatief beperkt rijbereik. Gelukkig kan de klant nog uitwijken naar alternatieven als een Renault Kangoo. Voorlopig, tenminste.

Fiat E-Ulysse

Dat het op werkelijk elke verkochte elektrische auto aankomt bij Stellantis, mag ook blijken uit het feit dat Fiat nu ook een broertje krijgt van de grootste elektrische monovolume. Die heet er nu E-Ulysse, maar is op een logo na gelijk aan de Travelers, Jumpy’s en Vivaro’s van Peugeot, Citroën en Opel. Onder de vloer zit een 50 of 75kWh accupakket dat 230, hetzij 320km autonomie belooft. Echt snel is het model met 136pk en 260Nm niet: de honderdsprint neemt 13,5 seconden in beslag en de topsnelheid is begrensd op 130km/u. Lange en korte versies met vijf of zeven zitplaatsen zijn beschikbaar.