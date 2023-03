Dubbel zoveel elektrische auto’s verkocht in 2021, maar is het cijfer wel te vertrouwen?

Door: BV

Afgelopen jaar 2021 was een succesjaar voor de elektrische auto. Dat mag blijken uit de wereldwijde resultaten die inmiddels door Jato Dynamics geanalyseerd zijn. De volledig elektrische auto haalde in 2021 een wereldwijd marktaandeel van 6 procent. Een jaar eerder was dat nog 3,1%. Toch zou het cijfer wel eens niet kunnen zijn wat het lijkt.

Wanneer breekt de elektrische auto door?

Het komt erop neer dat nog steeds 94% van alle nieuwe verkochte auto’s wereldwijd niét elektrisch aangedreven wordt. Of tenminste, niet geheel elektrisch, want plug-in hybrides worden hier niet meegeteld. Over de doorbraak van de elektrische auto kan je dus discussiëren. Het zou nog lang kunnen duren eer ze de meerderheid uitmaken.

Automerken leverden vooral elektrische auto’s en SUVs uit en lieten klanten van andere modellen wachten

Jato kwalificeert de elektrische auto als één van de succesverhalen van 2021, maar het plaatst ook een belangrijke kanttekening. De wereldwijde productie had immers ernstig te leiden onder een wereldwijd tekort aan halfgeleiders (hoe dat ontstond lees je hier). Automerken hebben daardoor voorrang gegeven aan producten met een grotere marge en een hogere prijs. Het analysebureau stelt dat dat in het voordeel speelde van elektrische auto’s en SUVs. Beiden werden vaker uitgeleverd dan conventionele auto’s. Autoconstructeurs waken op die manier over hun rendabiliteit, maar dat betekent ook dat het eindresultaat vertekent is. Er bestaan evenwel geen statistieken van opgenomen bestellingen, waardoor het onmogelijk is om het verschil tussen bestelde auto’s en geleverde auto’s te berekenen.