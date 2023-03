Heel Londen wordt ultra-lage-emissiezone

Door: BV

In het centrum van Londen is nu al zogeheten ultra-lage-emissiezone van kracht. Die wordt er gebruikt om autoverkeer te ontmoedigen, naast een congestietax die onafhankelijk aan gebruikers wordt aangerekend afhankelijk van wanneer ze hun auto gebruiken. De ultra-lage-emissiezone werd in 2019 ingevoerd en zal volgend jaar worden uitgebreid. Volgens de Britse krant The Guardian zal de maatregel elke dag 20.000 tot 40.000 vervuilende auto’s uit de stad weren.

Schonere lucht, beloofd

De Londense Burgemeester Sadiq Khan verkondigt dat een uitgebreidere ULEZ in de eerste plaats een sociale maatregel is. Hij meent immers dat de gevolgen van luchtvervuiling vooral door de armsten worden gevoeld. Dat die het op die manier wel steeds moeilijker krijgen om zich ook een auto te veroorloven, daar gaat de man aan voorbij. Het officiële communiqué vermeldt trouwens wel hoeveel CO2 er elk jaar zal uitgespaard worden - minstens 135.000 ton per jaar. Toch kan de overheid er ook geen onafhankelijke onderzoeksresultaten bijhalen die aantonen dat de emissiebeperking effectief voor schonere lucht zorgt. Ook in België blijven concreet aantoonbare resultaten uit.

Geld lost alles op

De ULEZ in Londen zal motorfietsen van voor 2007, benzinewagens van voor 2006 en dieselwagens van voor 2015 viseren. Maar zoals dat steeds het geval is bij EV’s mag je wél Londen binnen als je betaalt. Het tarief in Londen is omgerekend zo’n 15 euro per dag. Door meer auto’s te viseren en de zone groter te maken, zal ook het inkomen fors stijgen.