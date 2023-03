Renault Austral vervangt Kadjar

Door: BV

Renault vindt het tijd om z’n SUV voor de middenklasse, de Kadjar, uit te rangeren. Dit is de vervanger: de Austral.

Onder de wulpse koetswerklijnen van de Austral, die vooral meer en scherpere plooien kreeg voor een hedendaagse en gespierde look, zit het CMF-CD-onderstel van de Renault-Nissan-Alliantie. Generatie drie daarvan al. Dat onderstel maakt gebruik van een conventionele McPherson voorophanging en een multilink-achteras. Optioneel is daardoor vierwielbesturing leverbaar, voor wie een boodschap heeft aan dat soort van gadgets.

Ingekapseld in het interieur

Voor het interieur heeft het merk gespiekt bij de Mégane E-Tech die rond deze tijd bij de dealer arriveert. Een digitaal instrumentarium en een verticaal georiënteerd centraal scherm (resp. 12,3 en 12” groot) worden gecombineerd. Hier is gekozen voor een dikke en hoge middentunnel zodat je je arm kan stabiliseren op de centrale armsteun wanneer je het scherm wil bedienen. Dat groepeert zowat alle functies. Door de inzittenden op die manier in te kapselen, krijg je ook een sportiever gevoel aan boord.

Geen diesel, maar veel kleine benzines

Onder de kap valt eerst al de afwezigheid van de in ongenade gevallen dieselmotor op. Er zijn drie motoren, waarvan er geen enkele meer dan 200pk opwekt. De instapper wordt een 1.3l viercilinder met een 12V-lithium-ion batterij een beperkte (mild hybrid) ondersteuning. Die levert 140pk in de versie met handbak en 160pk met een automaat. Optie twee wordt een 1.2l driecilinder, eveneens met mild-hybrid ondersteuning. Niet met 12V maar met 48V. Die is wel minder sterk: 130pk, maar ook wat zuiniger. Tenslotte is er ook nog een conventionele hybride, met dezelfde 1.2l maar een krachtigere elektromotor. Renault beweert dat de combinatie in de stad 80% van de tijd elektrisch kan rijden en dat die variant slechts 105g/CO2/km zal uitstoten. Twee vermogensversies zullen ervan zijn: met 160 of 200pk. Er is een bijkomend nadeel: deze variant moet van z’n 500 liter bagagecapaciteit 70 liter prijsgeven.

Esprit Alpine

De Austral is ook de eerste Renault-telg die een afwerkingsniveau ‘Esprit Alpine’ krijgt. Een verwijzing naar de sportwagen met middenmotor die het bedrijf al heeft. Veel heeft het niet om het lijf, het gaat om een stijlpakket met velgen, kleurtjes, blauw interieurstiksel en wat badges, maar het houdt geen enkele technische aanpassing in. Of Alpine-eigenaars blij zullen zijn met die evolutie valt te betwijfelen.