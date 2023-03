Dit is de elektrische VW ID.Buzz (en er is ook een bestelwagen)

Door: BV

Zoals aangekondigd lichtte Volkswagen zopas de sluier van de geheel elektrische ID.Buzz en de ID.Buzz Cargo. Het merk komt meteen met twee versies op de markt die in ons land vanaf mei bestelbaar zullen zijn, ofschoon voor leveringen wellicht gewacht moet worden tot het einde van het jaar.

Nieuwe vorm, gekende smaak

Het model maakt gebruik van het MEB-onderstel van de groep. Over de afmetingen hadden we het eerder al, maar hier is nog eens de samenvatting: een lengte van 4,71m en breedte van 1,98m. Omdat de wielen ver op de hoeken staan, is de draaicirkel opvallend compact voor een auto uit dit segment: slechts 11,1 meter.

Retro, maar niet té

Het uiterlijk van de ID.Buzz knipoogt onvermijdelijk naar het verleden. Des te meer in de vier lakvarianten die twee kleuren zullen hebben, net als de eerste twee generaties van de Transporter meer dan een halve eeuw geleden. LED-matrixkoplampen brengen de klassieke lijnen naar de 21ste eeuw.

Het interieur blijft wars van retro-accenten. Het instrumentarium en het centrale display, beiden ingewerkt in een vlakke en ondiepe boordplank, zijn identiek aan die in andere elektrische auto’s van het merk. In de personenwagenversie vind je vooraan twee zitplaatsen en achteraan een bank die in twee delen (60/40) neerklapbaar is. De koffercapaciteit varieert van 1.121l tot 2.205l in deze versie. Er is nog ruimte genoeg voor een derde zetelrij en die zal later dan ook aan het aanbod worden toegevoegd.

Terwijl de toegang tot het interieur bij de ID.Buzz wordt verzekerd door twee conventionele portieren, twee schuifdeuren en een naar boven openslaande kofferklep, krijgt de Cargo slechts één schuifdeur (de tweede is er tegen een meerprijs) en twee openklappende achterdeuren. Het laadvolume bedraagt hier 3,9 kubieke meter, maar er mag niet meer dan 650kg in. Leeg weegt het model immers al zo’n 2,3 ton en met een maximaal totaal gewicht van 3 ton, schiet er dan niet veel meer over.

Veel belangrijke informatie is er nog niet

Volkswagen heeft in de eerste informatie veel aandacht voor de verschillende laadmogelijkheden van de ID.Buzz en de mogelijkheid om ook weer stroom uit de auto te halen. Veel EV-liefhebbers vinden dat belangrijker dan het eigenlijk is. De cruciale gegevens blijven echter uit. VW kan nog niet zeggen hoe ver de 77kWh (nettocapaciteit, bruto is het 82kWh) je zal brengen. En van de prestaties is alleen de topsnelheid - elektronisch begrensd op 145km/u) bekend.

De eerste twee jaar blijft de carrière van de ID.Buzz beperkt tot Europa, maar daarna steekt de personenwagenversie (en niet de Cargo) ook de grote plas over richting Amerika. Tegen dan zal het aanbod niet alleen aangedikt zijn met een variant met zeven zitplaatsen. Ook een vierwielaangedreven versie en een ‘California’ - een kampeeruitvoering - staan op de planning.

Over de prijs kon invoerder D’Ieteren nog niks vertellen.