Shell kocht stiekem goedkope olie van Rusland, excuseert zich

Door: BV

Na de Russische inval in de Oekraïne legde de olieverwerkende industrie zichzelf een handelsembargo op. Maar dat hield slechts stand tot het Britse Shell besloot om 100.000 ton ruwe olie in Rusland te kopen tegen een dumpingprijs.

Het was wel een koopje

Shell kocht de olie in Rusland voor zo maar eventjes 28,5 dollar per vat onder de internationale referentieprijs. Op een moment dat het geraffineerde product een recordprijs oplevert, zal dat de reeds gespekte financiële resultaten van het bedrijf ongetwijfeld ten goede komen. Shell distancieert zich net als de meeste Westerse bedrijven van militaire acties, maar het verdedigt wél de beslissing om er olie te kopen. Volgens de petroleumgigant is de 100.000 ton olie ook voor Europa cruciaal als straks blijkt dat de bevoorrading in het gedrang zou komen - waar momenteel nog geen tekenen van zijn.

Fonds dat slachtoffers ten goede komt

Kritiek oogst het bedrijf vanuit zo ongeveer elke hoek, maar het formuleerde ook al excuses en een antwoord: de winsten van de in Rusland gekochte olie zullen worden toegewezen aan een speciaal opgericht fonds dat de getroffen bevolking van Oekraïne wil steunen.