Stellantis-baas over nieuwe auto’s: “Middenklasse zal zich geen auto meer kunnen permitteren”

Door: BV

Het is al gezegd. Het zijn opvallend interessante, maar ook moeilijke tijden voor de autosector. Aan uitdagingen geen gebrek. Om te beginnen is er het historische anti-autobeleid van veel Europese overheden, vaak zonder een werkbaar alternatief te voorzien. Dan zijn er steeds strenger wordende veiligheids- en milieueisen. Er is de aangekondigde verplichte elektrificatie, er was corona, er zijn chiptekorten, er is een rationeel moeilijk te verantwoorden anti-dieselbeleid en er is nu ook oorlog in Oekraïne. Kortom, aan uitdagingen geen gebrek. De gevolgen riskeren groot te zijn. Jobs gaan nu al bij de vleet verloren, nieuwe auto’s zijn moeilijk leverbaar en de prijs… die gaat steeds verder de hoogte in. In Amerika steeg de gemiddelde prijs voor een nieuwe auto tussen oktober en december van 2021 alleen al met 2000 euro. Precieze cijfer voor Europa zijn er niet, maar dat auto’s door de combinatie van opgelegde maatregelen en geopolitieke factoren fors duurder worden, stelt niemand in vraag.

Tavares staalhard tegen verplichte elektrificatie

Carlos Tavares, de CEO van Stellantis is inmiddels begonnen met een campagne waarin hij een aantal van die zaken wil aankaarten. Hij neemt daarin geen blad voor de mond. “Als de verplichte elektrificatie niet wordt herbekeken, zal de Europese middenklasse zich geen auto meer kunnen permitteren”, zegt hij onomwonden. Maar dat lijkt het Europese politieke bestel vandaag niet te storen.

Ook zonder elektrificatie zijn de uitdagingen groot, licht de topman verder toe. De oorlog in de Oekraïne stuwt niet alleen de energieprijzen fors de hoogte in. Ze doet dat ook met prijs van staal, aluminium en nickel. Allemaal materialen die cruciaal zijn voor autoproductie.

Stellantis wil nu af van traditioneel verdeelmodel

Stellantis tracht auto’s goedkoper te maken door verder te besparen. Het bedrijf is daar al best radicaal in. Het beperkt het personeel in verschillende afdelingen tot het absolute minimum en Tavares staat ervoor bekend dat hij geen decadentie duldt. Zelfs z’n kaderleden moeten voor beroepsverplaatsingen overnachten in bescheiden hotels. Maar er wordt ook nagedacht over meer structurele maatregelen. Zo zou Stellantis meer kunnen verdienen door het traditionele dealermodel voor auto’s te omzeilen. Rechtstreeks verkopen via internet, wil dat zeggen. Dat zou vooral voor de Amerikaanse markt een prioriteit zijn. Tavares zegt dat het huidige distributie- en verkoopmodel zo’n dertig procent van de prijs van een nieuwe auto uitmaakt. Die claims konden niet geverifieerd worden. Automerken vertellen immers nooit iets concreets over de echte kosten voor het maken en verdelen van een auto.