Prijs voor nikkel gaat door het dak, elektrische auto’s wellicht duurder

Door: BV

De oorlog in Oekraïne heeft niet alleen duidelijk voelbare gevolgen op de brandstofprijs. Ook andere materialen worden fors duurder. De prijs van verschillende metalen wordt door de Russische inval naar recordhoogten gestuwd. Maar de prijs van nikkel steeg de afgelopen dagen zo hard dat de gespecialiseerde Londense beurs, de London Metal Exchange, de handel erin zelfs opschortte. Nikkel is één van de belangrijkste materialen voor de productie van lithium-ion accu’s.

Grondstoffen voor elektrische auto's waren al een probleem voor het uitbreken van het conflict

Rusland zelf produceert eigenlijk niet zo veel nikkel. Het land zou instaan voor zo’n vijf à zes procent van de wereldafzet. En tegen de handel in staalsoorten zijn geen sancties afgekondigd. Maar wanneer het gaat om verfijnd nikkel, met een hoge zuiverheidsgraad, dan stijgt het aandeel al naar 17%. Dat erg zuivere nikkel is precies wat nodig is voor de productie van elektrische auto’s. De bevoorrading daarvan was al voor het escaleren van het conflict problematisch, vooral door de gestegen vraag.

Het resultaat is dat de nikkelindex deze week alleen al ruim 67% steeg. Een driemaandelijkse contractprijs - ogenschijnlijk een gebruikelijke manier van prijsstelling voor grootverbruikers - tikte deze week af op ruim 90.000 euro per ton. Een cijfer dat een verdubbeling inhoudt op korte termijn.

Wie wil een elektrische auto als hij nog duurder wordt?

Analysten van Morgan Stanley zien de bui voor de autosector al hangen. “De prijsstijging zal ervoor zorgen dat ook de gemiddelde prijs van een elektrische auto stijgt”, zegt men daar. “Het zou er ook voor kunnen zorgen dat de winsten van de automakers onder druk komen te staan en, tenslotte, zou de combinatie van factoren wel eens de populariteit van de elektrische auto kunnen hinderen”.

Autoconstructeurs kunnen besparen op het gebruik van nikkel in autobatterijen door om te schakelen op batterijen die geen nikkel of cobalt in hun cathodes gebruiken. Vanzelfsprekend zijn daar ook nadelen aan verbonden. Die accu’s hebben doorgaans een lagere energiedensiteit.