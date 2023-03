Volkswagen wil veel meer software in z’n auto’s, want… waarom eigenlijk?

Door: BV

De auto-industrie wil al een tijdje liever niet meer te boek staan als een bouwer van auto’s. Wordt er naar de toekomst gekeken, dan zijn de buzzwoorden veeleer ‘mobiliteitsaanbieder’. Of nog liever mobiliteitsplatform. Software en technologie krijgen voorrang op techniek, ofschoon net dat is waar autoconstructeur slecht in zijn. Voorlopig tenminste, zo blijkt uit het ene tevredenheidsonderzoek na het andere.

Betalen voor wat je eigenlijk al hebt

Wat de klant vindt, is overigens niet zo belangrijk. De autosector heeft namelijk geld geroken. De klant zal kunnen betalen voor functies en extra features. Soms zullen die al op de auto zitten die hij gekocht heeft, zonder dat hij die kan gebruiken. Bij sommige merken is dat nu al geval. En dan is er nog het feit dat de auto van morgen dienst kan doen als mediakanaal. Tientallen miljarden per jaar moet ermee te verdienen zijn. En dus… digitaliseert de autosector.

Veranderen van automerk zal betekenen dat je een nieuw ecosysteem zal krijgen

Er mag dan wel sprake zijn van chiptekorten en productiestoringen… bij Volkswagen kijken ze liefst vooruit naar auto’s waarin nog een hoop extra technologie zal zitten. Daar wordt fors in geïnvesteerd. Bij het hoofdkwartier in Wolfsburg zullen straks 11.500 mensen in de weer zijn met die transitie. Die moet er onder meer voor zorgen dat auto’s sneller ontwikkeld worden. Vandaag heeft het merk 54 maanden tijd nodig om het elektronische luik van een nieuwe auto te ontwikkelen, gerekend vanaf het moment dat de basissoftware klaar is. Dat moet naar 40 maand, of meer dan een jaar minder.

Vandaag zit in een auto tussen 10 en 100 miljoen regels code. Software. Die dient vooral om assistentiesystemen te laten werken, infotainment bezig te houden, updates uit te kunnen voeren en om de connectiviteit te verzekeren. Wie van mening is dat een auto nu al bemoeiziek is, ziet de toekomst wellicht met lede ogen tegemoet. Volkswagen voorspelt immers dat er binnen de kortste keren 200 tot wel 300 miljoen regels code in een auto zullen zitten. Onder meer omwille van het ‘ecosysteem’. Dat is het platform dat, naar het voorbeeld van coventionele technologiegiganten als Apple en Google, ook alle extra’s zal beheren. Je leven zal ermee verweven zijn, zodat het moeilijk wordt om te veranderen. De komende vijf jaar wordt in de technologiecampus van de groep zo maar eventjes 800 miljoen euro geïnvesteerd.

Project Trinity

Een elektrisch platform, met volledige connectiviteit, dat tegen 2026 klaar moet zijn, zou alle nieuwe principes in de praktijk moeten brengen. Het moet niet alleen meer geld in het laatje brengen, maar Volkswagen verkondigt ook dat het een cruciale stap is in de beoogde volledige CO2-neutraliteit. Hoe dat precies in het werk gaat, is evenwel onduidelijk.