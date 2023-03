BMW lijft ‘veredelaar’ Alpina in

Door: BV

BMW koopt Alpina over. Vanaf 31 december 2025 zal dat merk helemaal opgaan in BMW zelf, al is niet helemaal duidelijk wat dat nu precies inhoudt.

Eerst tuner, dan erkent als constructeur

Alpina bestaat als sinds 1965 toen ene Burkhard Bovensiepen het bedrijf oprichtte. De missie was eigenlijk eenvoudig: de modellen van BMW sneller en beter maken. Al in de jaren zeventig was de reputatie van de tuner al solide, onder meer dankzij successen in de motorsport. Vanaf 1983 werd het merk zelf ook een constructeur. Dat betekent dat op het paspoort van de auto effectief Alpina staat en niet langer BMW, ofschoon die natuurlijk wel als basis werden gebruikt.

BMW zelf apprecieerde wellicht dat Alpina zich netjes om het eigen M-verhaal plooide en zich focuste op auto’s die gelijkaardig wilden presteren, maar zonder de zuiver sportieve kaart te trekken. De samenwerking met München liep dan ook van een leien dakje. BMW zelf leverde maar al te graag half afgewerkte modellen aan het bedrijf in Buchloe.

Wat zijn de plannen van BMW met Alpina?

Vanaf 2026 zal BMW zelf helemaal de baas spelen bij Alpina. Wat dat voor de familie Bovensiepen oplevert, is niet geweten. Financiële details omtrent de transactie zijn niet bekendgemaakt. En ook over de plannen van BMW - die er ongetwijfeld zijn - is niks bekend.