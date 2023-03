Fiat Panda heeft geen recht op pensioen

Door: BV

De Fiat Panda zoals we die vandaag kennen staat ruim 10 jaar in de catalogus. Het model werd voorgesteld in 2011. In autoland, maakt dat er een oudje van. De gemiddelde leeftijd van een model is 7 jaar. Maar dat betekent niet dat hij straks verdwijnt. Integendeel. Fiat wil het model nog tot minstens 2026 in productie houden. Dan is het kleintje meer dan dubbel zo oud dan gebruikelijk is.

Beetje aangepast doorheen de tijd

Natuurlijk onderging de Panda de afgelopen jaren wel wijzigingen. Er kwamen nieuwe versies die wat aan de stijl deden, maar vooral onderhuids was er wel wat nieuws te rapen. Het gros van de geleverde exemplaren heeft tegenwoordig een 1-liter driecilinder met mild-hybrid-ondersteuning onder de kap. Worden ook gebouwd: een 1.2l viercilinder en een 0,9l tweecilinder die altijd CNG heeft. Je vindt ze niet allemaal in het Belgische aanbod. Ook niet onbelangrijk: naast conventionele voorwielaangedreven varianten, is er ook een 4x4-uitvoering. In de Alpen en Dolomieten zijn er hele regio’s die ogenschijnlijk afhankelijk zijn van dat autootje. Ze zijn er enorm populair en er zijn nauwelijks nog alternatieven te koop.

Opvolger wordt elektrisch

Fiat toonde een mogelijke opvolger in 2019 met de Centoventi concept. Die werd twee jaar geleden al goedgekeurd voor productie, maar de Italianen kennende is die nog niet voor meteen. Maar de Panda gaat dus nog een tijd door, los van de plannen voor die elektrische Centoventi.

Ironisch genoeg is de bejaarde status van de Panda een gevolg van de drang van Europa om zo snel mogelijk op louter elektrische mobiliteit om te schakelen en in de tussentijd trapsgewijs steeds strengere CO2-drempels in te voeren. Kleine autootjes - historisch gezien de zuinigste - zijn daarvan het eerste slachtoffer. Technologie om ze zuiniger te maken, maakt ze immers te duur. Daarom verdwijnen ze stilaan. Onder meer bij Citroën, Peugeot en Opel (net als Fiat lid van Stellantis) verdwenen ze al. Toyota brengt nog een nieuwe op de markt, de Aygo X, maar dat is al een uitzonderlijke gebeurtenis. En de Italianen zullen, zo blijkt nu, de huidige generatie zo lang mogelijk proberen te rekken.