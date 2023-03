2 jaar of langer wachten op bestelwagen van VW

Door: BV

Wie bij Volkswagen een nieuwe bestelwagen wil bestellen, heeft maar beter wat geduld. De levertermijn kan afhankelijk van het gekozen model en de uitrusting fors oplopen. Soms moet je wel twee jaar wachten. Dat bevestigt ook invoerder D’Ieteren.

Levertermijnen swingen de pan uit

De levertermijnen voor nieuwe auto’s en bestelwagens swingen de pan uit. Bij conventionele personenwagens zijn levertermijnen van een jaar al niet meer zo uitzonderlijk. Voor bestelwagens wordt het soms nog langer. En dat is, àls je überhaupt nog een levertermijn krijgt. Er zijn merken die al liever niks meer zeggen.

Bij Volkswagen Nutzfahrzeuge - de bestelwagentak van het bedrijf - is de situatie effectief het meest schrijnend voor de Transporter. Dat is de middelgrote bestelwagen van het merk. Groter dan de Caddy, kleiner dan de Crafter. “Het kan effectief zijn dat een klant daar twee jaar op moet wachten”, horen we bij de invoerder.

Chiptekorten, een pandemie en nu ook nog oorlog

Twee oorzaken worden aangehaald voor de erg lange levertijden. Er wordt nog steeds met de vinger gewezen naar de heersende coronapandemie. In de fabriek en bij de toeleveranciers is daardoor een beperkte personeelscapaciteit en dat zou nog steeds op de productievolumes wegen. Maar er is ook het wereldwijde gebrek aan chips en halfgeleiders, dat soms onvoorspelbare gevolgen heeft. De fabrikant gaat daar uit van een verbetering tijdens de tweede helft van 2022.

Intussen speelt ook de oorlog in Oekraïne vooral Duitse autobouwers parten (waarover hier meer). Bij Volkswagen is, inderdaad, onder meer de bestelwagenproductie getroffen. Die levertermijn van twee jaar zal dus niet meteen minder worden.