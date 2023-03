Volkswagen stunt: veel minder auto’s (kunnen) verkopen en toch meer winst

Door: BV

De Volkswagen Groep, dat zijn de automerken VW, Audi, Seat, Cupra, Porsche, Skoda, Bentley en Bugatti. Het concern maakte z’n financiële resultaten voor 2021 bekend. Dat was een uitdagend jaar. Verder nazinderende gevolgen van de coronapandemie en chiptekorten, wogen fors op de productieaantallen. En vanuit een financieel oogpunt waren er ook nog grote investeringen in elektrische mobiliteit, terwijl ook - zij het in mindere mate - nog steeds gevolgen van het dieselgateschandaal in de boeken opgenomen moeten worden. En toch wisten de Duitsers veel winst te maken.

Meer dan twee miljoen auto's minder verkocht

Eerst de aantallen. Die zijn immers naar omlaag en geen beetje. Alle merken samen werden weliswaar nog steeds 8,6 miljoen auto’s aan klanten uitgeleverd in 2021, maar dat waren er nog steeds 6,3 procent minder dan in 2020 toen de coronacrisis in volle hevigheid uitbarstte. Vergelijk met 2019, voor de pandemie alles op z’n kop zette, en VW verkocht zo maar eventjes 2,3 miljoen auto’s minder.

Dat ziet er slecht uit, zou je denken, maar eigenlijk zijn de gevolgen voor de autobouwer helemaal niet slecht. De verschillende merken van de groep verkochten samen voor ruim 250 miljard euro auto’s en door slim uit te leveren steeg de winst. Dat slim uitleveren bekijk je best zo: nu niet alles wat besteld wordt, ook effectief gebouwd kan worden, kiezen automerken voor modellen met hoge winstmarges. En elektrisch natuurlijk, op z’n minst binnen Europa, omdat dan de CO2-doelstellingen gevrijwaard blijven.

Volkswagen verdient meer dan 3000 euro per auto

Het resultaat? 73% meer winst voor belastingen, met minder auto’s te bouwen. VW houdt aan het eind van het jaar 20 miljard euro over. Reken dat uit per verkochte auto en je komt aan een gemiddelde echte marge (dus met alle kosten afgetrokken) van meer dan 3.100 euro per auto.

Autofabrikanten rekenen hogere kosten gewoon door aan de klant, zoveel is duidelijk. VW-baas Herbert Diess, die er niet voor terugdeinst om zichtbaar te besparen op de auto’s van het merk, liet aan The Financial Times alvast weten dat de prijs wellicht nog verder omhoog moet. Na het dieselschandaal, de coronapandemie en de chipcrisis moet nu immers ook de rekening voor de logistieke gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de prijsstijging op de grondstof- en energiemarkt betaald worden.