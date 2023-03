Nissan GT-R is dood in Europa want te luid

Door: BV

Noem de Nissan GT-R gerust legendarisch. De hoogtechnologische sportwagen brak potten. Al snel was z’n bijnaam Godzilla. No-nonsense, brutaal, efficiënt. En inmiddels ook al een ganse tijd: oud. Het model kwam immers al dertien jaar geleden op de markt. Dat is een bijzonder lange carrière. De GT-R werd al die tijd weliswaar wel bijgewerkt, maar nu wordt het toch te moeilijk.

De GT-R gaat door, maar niet bij ons

Nissan zal de GT-R nog even verder blijven bouwen, maar niet voor Europa. Straks is het model te luid voor de (alweer) aangescherpte Europese geluidsnormen voor auto’s en kan het niet langer verkocht worden. Europa is niet eens het enige continent met regeltjes waaraan de snelle Nissan niet langer kan voldoen. In Australië is hij al niet meer te koop omdat de auto niet aangepast kon worden aan nieuwe veiligheidsrichtlijnen (meer specifiek in verband met aanrijdingen in de flank).

Ook nieuwe sportauto van Nissan niet voor de EU

Binnen het Japanse merk wordt gefluisterd over een opvolger. Die zal naar alle waarschijnlijkheid z’n drukgevoede verbrandingsmotor ruilen voor een elektrische aandrijflijn en dan landt hij wellicht wel in Europa. De nieuwe Z-Reeks van het merk, zal in onze contreien niet aan land komen. Volgens Nissan is de markt voor dergelijke auto’s in Europa niet groot genoeg meer.