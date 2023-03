Met het vergrootglas zoeken naar de nieuwigheden op de vernieuwde Volvo S60/V60

Door: BV

Volvo stelt het aanbod van de S60 en V60, geïntroduceerd in 2018, een beetje bij. De aanpassingen zijn subtiel te noemen.

Uiterlijk: was niks mis mee

Ze moeten in Zweden best tevreden zijn met het uiterlijk van hun concurrent voor de BMW 3-Serie en Mercedes C-Klasse. Een facelift is een beetje een groot woord, omdat er aan de lichtunits bijvoorbeeld niet echt wordt geraakt. Er zijn wel nieuwe bumpers voor- en achter. Ze dragen wat meer glanzend zwart plastic en achteraan verstoppen ze de uitlaten. Die zijn toch vies, dezer dagen.

Android, dat is groot nieuws

Op elektronisch vlak is het Android-softwareplatform waarop het scherm bovenop de middenconsole draait, nu het grootste nieuws. Google-extra’s als Maps en Assistant werken daar nu op.

Volvo bouwt alleen nog hybrides, die mild (beperkte elektrische ondersteuning) of plug-in (met de mogelijkheid om een beperkt aantal kilometers louter elektrisch af te leggen). Tweeliter viercilinders wekken tussen 163 en 300pk op. De stekkerhybrides zijn dan weer tussen 250 en 310pk sterk en rijden op papier 75 tot 94km ver zonder verbrandingsmotor. De snelste is de T8 die slechts 4,3 seconden nodig heeft om 100km/u te halen, maar net als andere nieuwe Volvos begrensd is op een eerder knullige 180km/u. Er is ook nog steeds een diesel, toch meer en meer een zeldzaamheid. Net geen 200pk sterk. Onder meer door de voorwielaandrijvers uit te rusten met een nieuwe zeventraps DSG-automaat, zakt de CO2-uitstoot enkele cruciale punten. Afhankelijk van de motor en de uitrusting, daalt de afgifte met 5 tot 15 gram.