Dik, dikker: de Audi A6 E-Tron Concept

Door: BV

Audi heeft een elektrische concept car die straks helemaal past binnen de nieuwe richting die het merk wil uitgaan: elektrisch, duur en met veel nadruk op design dat er eigenlijk niet zoveel toe doet. In China werd al een sedan voorgesteld en nu komt er een break bij. De Audi A6 Avant E-Tron Concept. Die wordt natuurlijk gewoon doorontwikkeld voor serieproductie waardoor een andere vraag zich opwerpt: wordt dit de vervanger van de conventionele A6 of zullen beide modellen een tijdlang naast elkaar bestaan? Het tweede lijkt het meest logische.

Een dikke break

Stijlmatig hebben elektrische auto’s allemaal hetzelfde probleem: je moet die accu onder de vloer camoufleren. Daarom is een SUV zo’n dankbaar concept voor een EV. Bij een break wordt het al wat moeilijker. Audi tracht hier z’n abnormaal hoge flanken op te vullen met extra plooilijnen en een contrasterende sierlijst. Aan de achterzijde moet een bijna cartooneske diffuser de hoogte camoufleren en in de smoel lost een spitse snuit het probleem op. Een grille heeft de auto niet nodig, en daarom wordt de ruimte maar opgevuld door een paneel met wat textuur. Te speciaal moet het immers ook niet worden.

Natuurlijk ook belangrijk: de vormgeving van de lichten vooraan (smalle agressieve kijkers) en achteraan (een slanke band over de volledige breedte). Eigenaars zullen hun eigen daglichtsignatuur kunnen configureren via de app - en tegen betaling uiteraard. En dat is niet het enige nutteloze waar de koplampen mee uitpakken. Je zou ze door hun matrixtechnologie zelfs kunnen gebruiken om videospelletjes mee tegen een muur te projecteren.

Afmetingen

Even wat rationeler nu. De A6 Avant E-Tron heeft dezelfde afmetingen als de reeds voorgestelde Sportback (die ook nog een concept is). Dat wil zeggen: 4,96m lang, 1,96m breed en 1,44m hoog. Deze uitvoering is een tikkeltje aerodynamischer dan de vijfdeurs die al voorgesteld was. Een break is nu eenmaal een betere vorm daarvoor.

Snel laden en snel accelereren

Onder die dikke bodem zit het PPE-platform van Audi voor elektrische toepassingen. Niet het MEB-onderstel dus. De toekomstige Audi Q6 E-Tron krijgt dat straks en daarna dus ook deze varianten. Wat je ervan moet weten: twee elektrische motoren tot 469pk en 800Nm, een laadcapaciteit van 800 volt en 270Kw en een rijbereik (volgens de optimistische WLTP-cyclus) tot 700km. 300km stroom tappen zou maar 10 minuten in beslag mogen nemen en natuurlijk worden de prestaties indrukwekkend. De tamste versies zullen in minder dan 8 tellen naar 100km/u snellen, maar de krachtigste zullen er maar half zo lang over doen.