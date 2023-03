Ford, BMW, Mercedes, Opel, VW en Renault hebben weer eens wat mispeuterd

Door: BV

De Europese Commissie voert (nog maar eens) onderzoek naar onregelmatigheden bij verschillende grote automerken. Die kregen de afgelopen dagen onderzoekers over de vloer. Of op z’n minst een officiële vraag om uitleg. De EU denkt dat de bedrijven de concurrentieregels van ons continent overtreden. Om een juiste werking van de vrije markt te garanderen, mogen bedrijven immers geen onderlinge afspraken maken. De autosector heeft het moeilijk met die regel, zo mag blijken uit onderzoeken en veroordelingen uit het verleden.

'Iets' met auto's die gerecycleerd moeten worden

Hoe de vork ditmaal in de steel zit, is niet duidelijk. Of er echt iets mis is, evenmin, al gaat de EU daar wel van uit. Europa laat alleen los dat het gaat om hoe de verzameling, bewerking en verwerking van auto’s aan het einde van hun levensduur gaat. Maar op welke manier de merken precies afspraken zouden hebben die hen een voordeel opleveren, is niet duidelijk. Dat het om een grote, maar grotendeels verdoken, tak van de auto-industrie gaat wel. Elk jaar worden in de EU zo’n 12 miljoen auto’s ‘afgeschreven’. Automerken zijn verplicht om 85% van het gewicht van de auto te hergebruiken. Misschien wordt daarvoor wel handig met kilootjes geschoven. Of worden er wat verstopt.

Miljarden aan boetes

De Europese Commissie stuurt niet alleen graag boetes naar z’n burgers, maar ook naar bedrijven die er opereren. De autosector betaalde in het verleden al miljarden smartgeld voor afspraken die ze niet mocht hebben. Mercedes, hoewel wel voorwerp van het onderzoek, denkt in dit geval die dans te zullen ontspringen. Het bedrijf werkt immers mee met Europa.