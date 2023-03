Verlaten BMW-garage in Spanje blijkt schatkamer

Door: BV

Autoliefhebbers kunnen smullen van een schuurvondst. Spreekt tot de verbeelding. Wie wil er nu niet eens een poort van een vergeten schuur of magazijn opentrekken en een indrukwekkende collectie auto’s ontdekken? Het is weer prijs: ditmaal in het Spaanse Tarragona. Daar blijkt de werkplaats van een voormalige BMW-dealer enkele schatten te herbergen.

Schatten uit (niet zo) ver verlogen tijden

De dealer is niet meer in bedrijf sinds 2010. Het is dus niet zo dat de schuurvondsten in dit geval van halverwege vorige eeuw dateren. Het is hoofdzakelijk recenter materiaal. Vanaf de jaren tachtig zeg maar. Ze staan onder het stof, sommige zijn nauwelijks nog herkenbaar en bij de staat van sommige kan je grote vraagtekens plaatsen. Zo hoort dat ook bij dit soort van ontdekkingen.

Duitsers, Italianen, Fransozen

Een Youtube-video van een uur (hier) gaat er meer in detail op in. Hier zijn enkele van de hoogtepunten: een BMW 318 (E30), een 325i van dezelfde generatie met niet eens 26.000km op de teller. En een BMW 850i met een twaalfcilinder onder de kap. Van andere nationaliteiten zijn deze: een Lancia Gamma, een Alfa Romeo GTV6, een hoop motorfietsen, een Seat 131, een NSU, een Citroën Méhari en zelfs een Jeep Cherokee.

De eerste BMW M5

Het pronkstuk moet echter toch deze zijn: een BMW M5 (E28). Enig probleem: de auto, die verstopt stond achter dozen met Vespa-onderdelen, is zwaar beschadigd. Toch zou het de meest waardevolle kunnen zijn. De E28 is immers de auto die de eerste pagina’s van het M5-verhaal schreef. Eén van de allereerste uber-sedans, met een 3,5l grote zes-in-lijn met 286pk. En hij is zeldzaam: BMW bouwde er niet meer dan 2241 stuks van.

Wie nu plots zin krijgt in een project dat niet te overzien is, heeft geluk - de hele zwik wordt binnenkort verkocht.