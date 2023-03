CNG: groen rijden, zich blauw betalen

Door: RVDB

Diesel en benzine zijn vandaag peperduur aan de pomp, maar het kan nog erger. Wie zich liet verleiden om een ‘groene’ aardgaswagen te kopen, krijgt momenteel nog hogere rekeningen gepresenteerd. CNG werd in enkele jaren tijd maar liefst vijf keer duurder.

De prijzen van CNG aan de pomp gaan stilaan door het dak. Terwijl je voor corona nog zo’n 0,80 euro betaalde voor een kilogram is dat tegenwoordig vijf keer meer. Bij DATS 24 (de grootste keten van CNG-tankstations in ons land) zien we vandaag (12/03/2022) bijvoorbeeld een tarief van 3,940 euro. De afgelopen dagen werden zelfs prijzen tot 4,85 euro gesignaleerd (voor CNG geldt in België geen officiële maximumprijs).

Probleem voor CNG-rijders

Naar de oorzaak hoef je niet ver te zoeken. De CNG-prijzen hangen af van de internationale marktprijzen van aardgas. Die zijn fel gestegen door het conflict in Oekraïne, de lage gasvoorraden in Europa en de grotere vraag door het economische herstel na corona. Ongezien en een groot probleem voor CNG-rijders.

Die kozen vaak om twee redenen voor een auto op samengeperst aardgas: de milieuvriendelijkheid en … de lagere gebruikskosten. CNG is de schoonste fossiele brandstof, met een duidelijk lagere uitstoot van stikstof, fijn stof en CO2 in vergelijking met diesel of benzine. Al wordt bij dat groene plaatje ook weleens de kanttekening geplaatst dat schadelijke methaanlekken optreden bij de productie.

Nu dreigt het financiële voordeel voor CNG-rijders te smelten als sneeuw voor de zon. In het voordeel van CNG pleit nog steeds het hogere rendement in vergelijking met diesel of benzine. Maar als je voor een kilogram CNG 4 euro moet betalen, is de rekening snel gemaakt. Een voorbeeld: de Volkswagen Golf 1.5 TGI verbruikt 3,9 kg CNG/100 km (volgens WLTP). Afgerond kost je dat 15 euro voor 100 km. De vergelijkbare 1.5 TSI drinkt 5,4 l benzine/100 km of iets meer dan 10 euro.

Altijd op benzine in plaats van CNG rijden dan maar? In theorie is dat mogelijk, maar in de praktijk rijd je dan vooral van het ene tankstation naar het andere. De benzinetank van een CNG-wagen is immers louter bedoeld als reserve voor wanneer je onderweg zonder CNG zit en niet meteen kunt tanken. In het tankje van de Volkswagen Golf TGI krijg je bijvoorbeeld maar negen liter benzine, in de Audi A5 Sportback g-tron zeven liter.

“Voordeliger dan ooit”

Intussen blijven constructeurs en de aardgasfederatie Gas.be wel CNG-auto’s promoten op hun websites. Zo is het bijvoorbeeld ietwat ongelukkig op de Volkswagen-website te lezen dat “rijden op aardgas nu voordeliger is dan ooit”. Die loopt blijkbaar wat achter op de nieuwe realiteit. Over Volkswagen gesproken: de groep is (onder meer met Seat) altijd al een van de voortrekkers geweest maar kondigde eerder al aan zich in de toekomst te focussen op elektrische aandrijving en niet meer op CNG.

Uitdovend verhaal?

En zo lijkt CNG stilaan een uitdovend verhaal, ondanks de onmiskenbare troeven. De Belgische automobilist lijkt ook af te haken. Even zag het er nochtans positief uit. Het aantal CNG-wagens in België steeg van 344 in 2013 naar 17.304 eind 2020. Maar het is duidelijk dat de interesse van zowel consumenten als constructeurs sindsdien afneemt. In 2021 is het aandeel van CNG-wagens in de nieuwe inschrijvingen meer dan gehalveerd tegenover 2020, van 0,7% naar amper 0,3%. Voor wie al een CNG-wagen gekocht heeft, is het nu vooral hopen op lagere aardgasprijzen.

Op hulp van de overheid hoeft de CNG-rijder niet te rekenen: er worden nu al geen accijnzen geheven (die kunnen dus niet omlaag, zoals bij benzine en diesel) en het btw-tarief blijft ondanks foutieve berichten in diverse media onveranderd op 21 procent ("door regelgeving van Europa mogen we niet tussenkomen", zegt premier Alexander De Croo).