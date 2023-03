Nieuwe Maserati Grecale wil Porsche Macan in de kuiten bijten

Door: BV

Er zijn geen onbelangrijke Maserati’s. Tenminste, niet voor het merk. Dat lijkt zich immers in een eeuwige overlevingsstrijd te bevinden. Er worden dan vandaag wel geen openlijke vraagtekens geplaatst bij het bestaansrecht van het merk uit Modena, maar reken maar dat het er weer op of onder is met de Grecale.

Gelukkig lijkt de compacte SUV - een klein broertje voor de Levante - op papier alleszins erg interessant. Gedoodverfde concurrent Porsche Macan is immers al behoorlijk oud. In Stuttgart wordt de levensduur van het model gerokken. Minstens tot een elektrische opvolger klaar is. In Italië komt de Grecale met vergelijkbare afmetingen (een lengte van 4,86m, breedte van 1,98m en hoogte van 1,66m) vandaag niet alleen met een fris design, maar ook met aandrijfcombinaties die met de Porsches kunnen wedijveren. En een elektrische variant is ook in aantocht.

Imposant, maar niet vulgair

Van het lijnenspel moet je je onderkaak niet meteen van de grond rapen. Als dat wel het geval zou zijn, verkocht Maserati er straks geheid minder van. Maar hij is ook niet overdreven subtiel. Aan de achterzijde vinden we lichten die volgens de Italianen verwijzen naar de fameuze boomerang-lichten van de 3200GT - nog gepend door Giugiaro. En vooraan moet de grille imposant zijn, zonder vulgair te worden.



Conventionele benzinemotoren eerst

Onder de kap: daar zit een tweeliter turbomotor met mild hybrid-technologie. Een beetje ondersteuning van een 48V-starter-alternator dus. Er zijn twee versies: 300pk en 450Nm of 330pk en een identieke trekkracht. De paarden worden altijd door een achttrapsautomaat (van ZF) naar de vier wielen geloodst. De twee hoogpoters zijn begrensd op 240km/u. Sprinten doen ze in respectievelijk 5,6 en 5,3 tellen. Verbruik? Tussen 8,7 en 9,3l/100km.

Wie nog sneller wil zijn, kan de Grecale bestellen als Trofeo. Onder de kap zit dan de drieliter zescilinder ‘Nettuno’-motor, gekend van de MC20, al is hij wat minder extreem van opzet. Relatief, tenminste, want hij ontwikkelt nog steeds 530pk en 620Nm. De middenklasse SUV loopt er 285km/u snel mee, breekt al door de 100km/u-barrière in 3,8 seconden en vraagt elke 100km 11,2l brandstof.

Sterk interieur

Het interieur was nooit een sterk punt van grote broer Levante. Op papier lijkt Maserati daar lessen uit te hebben getrokken. Er is in elk geval meer aandacht voor eigentijdse technologie. Het interieur telt steeds vier schermen. Drie ervan doen er ook echt toe: naast het digitale instrumentarium heb je immers twee centrale schermen die bijna alle infotainment- en bedieningsfuncties groeperen. Veel echte knopjes blijven er niet over. En het vierde scherm? Wel, dat is het klokje. Helemaal digitaal. En het kan dan ook de rol van kompas of G-kracht-meter vervullen. Gimmick.

Volgend jaar: elektrische Grecale Folgore

“Folgore” dat is bliksem in het Italiaans. Staat straks op een elektrische Grecale, gebaseerd op hetzelfde platform als de versies met verbrandingsmotor. Stellantis zet dus nog steeds niet in op een specifiek ontwikkeld EV-platform. Op papier levert dat laatste nochtans een efficiëntievoordeel op. De Folgore laat zich al zien, met unieke lakkleuren (geïnspireerd op het noorderlicht), een andere grille en andere - meer aerodynamische - velgen. Maar technische specificaties zijn nog schaars. Er wordt gesproken van een trekkracht van 800Nm, een 105kWh accu en een 400V elektrische architectuur. Hij komt pas volgend jaar.