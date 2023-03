Aston Martin V12 Vantage gaat eruit met een knal

Door: BV

Bij Aston Martin is het liedje van de V12 Vantage zo goed als uit. Er kan nog één strofe van af. Een laatste aria. Nog één keer extra krachtig uit de hoek komen en dan… stilte.

Uitzwaaien doet de V12 Vantage met een gelimiteerde oplage die meer vermogen levert en minder weegt. Uit de 5,2l V12 wordt nu 700pk en 753Nm geperst, een forse 190pk en 68Nm meer dan het standaarmodel. En toch is dat niet het cijfer waarop je je moet blindstaren. Dat doe je beter op de pl-gewichtsverhouding. Er wordt immers niet op een paneeltje in composiet of carbon gekeken. De motorkap, bumper, zijschorten en kofferklep zijn allemaal uit een sterke en lichtgewicht materiaalmix. En het uitlaatsysteem is er in roestvrij staal. Ook nog eens 7,2kg lichter. De synthese is deze: een pk-gewichtsverhouding die 20 procent beter is dan die van het ordinaire model.

Nog eens sneller

Uiteindelijk gaat de coupé voortaan door tot 322km/u en hoef je voor een sprinttijd niet meer dan 3,4 seconden te begroten. Remmen met meer bijtkracht en een versnellingsbak (een achttrapsautomaat) die van elke gangwissel nog een paar milliseconden afpitst maakt het plaatje compleet. Tenslotte: een ophanging met een nieuwe afstelling - efficiënter maar niet minder comfortabel volgens Aston. Meer neerwaartse kracht moet je gaan zoeken bij de achtervleugel. Niet klein, is die.

Niet te verwarren met een andere V12

Dat is het technische aspect. En er is natuurlijk nog de aankleding. Grotere velgen (21”), de optie om unieke graphics aan te stippen, een interieur met meer Alcantara (zoals de dakhemel), verschillende verniskleuren voor het zichtbare carbon… Er zijn voldoende personaliseringsmogelijkheden om ervoor te zorgen dat elk exemplaar uniek zou kunnen zijn. Alle 333. Meer zullen er niet gemaakt worden. Vulgair gaan we niet worden, dus over de prijs wordt niks gezegd.