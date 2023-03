Belg rijdt weer meer: 15.000km per jaar en geen enkel merk rijdt meer kilometers dan Tesla

Door: RVDB

Hoewel corona nog niet voorbij is en er nog altijd veel werknemers nog thuis werken, rijden Belgen toch weer vaker met de auto. Vorig jaar legde de gemiddelde personenwagen 15.384 kilometer af, blijkt uit een analyse van vzw Car-Pass. Opmerkelijk is dat Tesla-rijders de meeste kilometers rijden.

Je kent Car-Pass wellicht als de instantie die de kilometerstanden van het Belgische wagenpark bijhoudt om fraude met kilometerstanden te beletten. De vzw heeft dus een goed zicht op de evolutie van de automobiliteit. En die zit weer in de lift. In 2021 legde een gemiddelde Belgische auto 15.384 kilometer af, een stijging met 11 procent tegenover 2020. In vergelijking met 2019 – toen er van corona nog geen sprake was – is het wel nog altijd 14 procent minder. Het vele telewerken en de lockdowns in 2020 zijn de verklaring.

Bestelwagens

De pandemie gaf de e-commerce een boost en dat blijkt uit de cijfers van de bestelwagens, waar de verschillen duidelijk kleiner zijn dan bij de personenwagens. De bestelwagens reden vorig jaar gemiddeld 19.537 kilometer, een stijging met 6 procent tegenover 2020 en maar 3 procent minder dan in het coronavrije 2019.

Dieselhybrides op kop

Ook interessant is de verdeling per krachtbron. Bestuurders van een dieselhybride zijn de veelrijders met een gemiddelde van 25.081 kilometer. Dit zijn vooral recente auto’s die we in bedrijfsvloten terugvinden. Het zijn vooral milde dieselhybrides, want Mercedes is het enige merk dat momenteel dieselplug-inhybrides aanbiedt.

De veronderstelling dat elektrische auto’s weinig kilometers afleggen, wordt ontkracht. Ze reden vorig jaar 18.177 kilometer, vergelijkbaar met de gewone diesels en de benzinehybrides. De gemiddelde benzinewagen kreeg vorig jaar ‘maar’ 11.440 kilometer extra op de teller. Benzines worden vooral door particulieren bestuurd en zijn gemiddeld wat ouder.

Tesla rijdt meer dan Mercedes

Tot slot keek Car-Pass naar de merken met de meeste kilometers. Dit is de top vijf:

1. Tesla - 20.919 km

2. DS - 20.026 km

3. Volvo - 19.013 km

4. Mercedes - 19.010 km

5. Skoda - 18.438 km

Je leest het goed: een puur elektrisch automerk staat op de eerste plaats. Verrassend … maar niet onlogisch. Net als bij DS is het wagenpark van Tesla gemiddeld minder dan drie jaar oud. Een pak jonger dus dan bij Volvo en Mercedes, met respectievelijk een gemiddelde leeftijd van meer dan zeven en bijna negen jaar. Algemeen blijkt dat jonge auto’s vaker de baan op gaan. In hun eerste levensjaar rijden auto’s 22.000 kilometer, na elf jaar is dat nog maar de helft en na twintig jaar nog slechts een derde.