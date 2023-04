Mercedes wast zichzelf weer wat groener

Door: BV

De autoindustrie valt de jongste tijd bijna over zichzelf heen in een poging om haar activiteiten groen te wassen. En nog specifieker: de productie van elektrische auto’s groen te wassen. Want het zijn steevast die modellen die als voorbeeld aangehaald worden of als illustratie afgebeeld worden. Misleidend natuurlijk want als het al mogelijk is om een complexe elektrische auto helemaal milieubewust te fabriceren, dan zal dat toch ook wel kunnen bij een eenvoudigere en lichtere conventioneel aangedreven auto.

CO2-neutrale auto's

Mercedes is het jongste merk dat het groene waspoeder bovenhaalt. In 2039 wil het bedrijf immers helemaal CO2-neutrale personenwagens hebben en over hooguit tien jaar moet ook 40% van een nieuwe auto uit gerecycleerde materialen bestaan.

De lijst is lang en omvat reeds gekende processen, zoals materiaal dat vervaardigd is uit visnetten of gerecycleerde PET-flessen. Mercedes onderzoekt ook het gebruik van UBQ, een materiaal gemaakt van omgezet gemengd huishoudelijk afval, en van een gedeeltelijk op CO2 gebaseerd schuim. Het polyurethaanschuim van autokwaliteit, polyol genaamd, zou kunnen worden gebruikt in kussens van achterzetels en bestaat voor 20% (van het gewicht) uit chemisch gebonden koolstofdioxide die anders in de atmosfeer terecht zou komen. Mercedes wil staal dat 60 procent minder koolstofdioxide gebruikt, vaker gebruiken. Het wordt nu al beperkt ingezet in verschillende modellen van het merk, maar dat moet meer worden.

Leer dat geen pijn doet

En natuurlijk gaat ook het leder waar mogelijk in de ban en wordt het vervangen door een plantaardig alternatief. Waar toch echt leder wordt gebruikt, willen de Duitsers precies weten dat het wel milieuvriendelijk gebeurt. Van het fokken van het vee tot het looien. De toeleveringsketen moet vrij zijn van illegale ontbossing (wat nu ogenschijnlijk niet het geval is), aan de regels voor dierenwelzijn moet voldaan worden en chroom mag niet gebruikt worden voor de looiprocessen. Mercedes zegt met andere woorden dat je je engagement ten aanzien van milieu niet in de weg moet laten staan van een nieuwe auto.