Kawasaki ontwikkelt robotgeit

Door: BV

De meeste geitensoorten zijn niet met uitsterven bedreigd. En zelfs de Ibex, een specifieke soort van wilde geit, is dat niet. En toch vond Kawasaki het nodig om een robotexemplaar te ontwikkelen. Het beest is een afgeleide van een robotprogamma bij het merk dat zich vooral op tweebenige exemplaren concentreert. De ingenieurs kregen naar eigen zeggen in de loop van dat programma in de smiezen dat ook vierbenige robots handig zouden kunnen zijn.

Paardrijden op een geit

Bex (het beest heeft natuurlijk al een naam) kan niet alleen rondjes wandelen. Het is in staat om vrachten tot 100kg te torsen over moeilijk terrein. De vorm van het lichaam kan in zo’n geval aangepast worden voor een specifieke taak. Hij heeft ook camera’s aan boord, bijvoorbeeld voor inspecties op boerderijen. En ja, als hij 100kg kan dragen, dan kan hij ook gewoon dor een persoon bereden worden. Kawasaki bewees dat ook.

Wanneer een robotgeit effectief te koop is, is dan weer heel wat minder duidelijk. Goedkoop zal het ding niet zijn en melk hoef je er ook niet van te verwachten.