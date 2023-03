Studie: loodhoudende benzine is waarom Amerikanen dom zijn

Door: BV

Loodhoudende benzine is pas sinds vorig jaar overal ter wereld verdwenen. En nu het goedje nergens meer te koop is, mag er eindelijk vrij gecommuniceerd worden over de nadelige gevolgen ervan.

Betere smering en loopeigenschappen

Maar eerst enkele van de voordelen. Lood werd immers vanaf de jaren twintig van vorige eeuw toegevoegd aan benzine omdat het de loopeigenschappen van de motor verbeterde. De motoren waren wat beter gesmeerd en vertoonden minder neiging tot pingelen of kloppen.

In Amerika werd loodhoudende benzine voor normale auto’s verboden in 1996, waarna het wel nog toegevoegd mocht worden aan benzine voor landbouwvoertuigen, vliegtuigen en boten. Wanneer het in Europa verboden werd, lees je hier.

Dommer met lood

Onderzoekers van de Duke University en de Florida State University vlooiden intussen uit wat het effect van al dat lood moet geweest zijn op het verstandelijke vermogen van de bevolking. Want blootstelling aan lood maakt je dommer, zo blijkt. De resultaten zijn niet min: zelfs in 2015, bijna 10 jaar na het verbod, zou loodblootstelling er nog altijd voor gezorgd hebben dat Amerikanen gezamenlijk 824.097.690 IQ-punten kwijtspeelden. Gemiddeld 2,6 punten per persoon.

Voor wie geboren is in de jaren zestig en zeventig was het loodgebruik nog vervelender. De onderzoekers beweren dat het gemiddelde IQ van iemand die in de periode opgroeide door loodhoudende brandstof wel eens 6 à 7 punten lager zou kunnen zijn dan gebruikelijk. Michael McFarland, de hoofdauteur van het werk, noemde die resultaten ‘onthutsend’.

Niet alleen slecht voor het verstand

Lood is niet alleen slecht voor het brein. Het gebruik van lood, niet alleen in benzine, maar ook in verf bijvoorbeeld, is eerder al in verband gebracht met hart- en leveraandoeningen.