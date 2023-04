België (met inbegrip van elektrische auto's) trager door fijnstofalarm

Door: BV

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart worden in ons land de maximumsnelheden op grote verkeersassen nog maar eens beperkt tot 90km/u omwille van hoge fijnstofconcentraties. Automobilisten die het gewend zijn om de snelheidsbeperking met onderbord ‘SMOG’ te negeren omdat ze al tijden foutief naar de baan zijn gekeerd, letten dus maar beter op. Vandaag en morgen zijn ze wel degelijk geldig en je houdt best rekening met controles.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat al grotendeels een zone 30 is, wordt de snelheid op wegen waar je nog 70 of 90 mocht, tijdelijk naar 50km/u gebracht en zakt de maximumsnelheid op wegen waar je 90 of 120 mocht nu naar 90km/u.

Ook elektrische auto's stoten fijnstof uit

Bestuurders van elektrische voertuigen stellen zich op social media de vraag of zij zich ook aan het smog-alarm moeten houden. Bij hen leeft immers de perceptie dat ze met auto’s rondrijden die helemaal geen ecologische afdruk hebben, maar EV’s stoten wel degelijk fijnstof uit. Daarom en ook om onveilige situaties te vermijden, zijn ze ook net zo onderhevig aan de beperkingen als andere auto’s.

Smog is eigenlijk wat het niét is

Smog (een samentrekking van de Engelse termen ‘smoke’ - rook - en ‘fog’ - mist -) is eigenlijk een compleet foute term voor het fenomeen dat zich voordoet. Er is immers geen mengeling van rook en mist, maar wel een verhoogde fijnstofconcentratie. Die zal de komende dagen in minstens één van de drie gewesten in ons land hoger zijn dan 70 microgram per kubieke meter lucht.

Bewustmaking, want niemand weet of trager rijden ook echt helpt

De oorzaak voor fijnstof zijn velerlei: algemene luchtvervuiling door verkeer, industrie, verwarming en landbouw, atmosferische omstandigheden, weer en zelfs de ontluikende lente wegen op de concentraties. Of de snelheidsbeperking ook effectief een gunstige invloed heeft, is niet duidelijk. Je beschouwt het beter als ‘bewustmaking’.