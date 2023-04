Eletre: Lotus is dood, lang leve Lotus

Door: BV

Het kleine Britse Lotus kwam jaren geleden al in Chinese handen. Het is Geely dat er de plak zwaait. Ze doen dat ook bij Volvo, Polestar, Lynk&Co en hebben zelfs een dikke vinger in de pap bij Mercedes. Bij Lotus leek er aanvankelijk niet zoveel te veranderen. Tot nu.

Lichtgewicht is niet meer van deze tijd

De nicheconstructeur maakte naam voor zichzelf met kleine, spartaanse sportwagentjes. Je vond er de fylosofie van oprichter Colin Chapman in. Kortweg gesteld: lichter is beter. Chapman, nochtans niet echt een man zonder scrupules, draait zich nu wellicht om in z’n graf. De nieuwe Lotus Eletre is immers een crossover. Plaats voor vier inzittenden en bagage. Een ‘lifestyle EV’, volgens het merk. Niet licht. Zelfs niet zo licht als hij zijn kon, want al vanaf de eerste foto zie je dat er een glazen dak in zit. Wat is het dan wel?

De Chinezen gaan met de borstel door het gamma van Lotus. De bijl viel al voor de Elise en Exige. Nu lijkt duidelijk te worden dat het ze vooral om de naam en de uitstraling van het merk te doen was. Perfect basismateriaal om een nieuwe elektrische premiumspeler uit te kneden. Als het een beetje lukt, staat er straks een gans gamma.

Elektrische SUV van Lotus

De Eletre is wat dat betreft geen halfslachtige poging. Het model heeft ruwweg het formaat van een Porsche Macan en als Lotus erin slaagt om het model tegen 2023 in productie te krijgen (wat de bedoeling is), dan is het misschien de aanstormende elektrische versie van de Duitse veelverkoper te snel af.

Op vlak van technologie en boordelektronica hinkte Lotus altijd al een beetje achterop. De realiteit van een kleine speler te zijn. Maar dat lijkt in één klap weg. Een groot centraal infotainmentscherm à la Tesla, en achteraan nog een exemplaar. En met de jongste softwareversies, waarin wellicht Volvo-code draait.

Snel, maar niet licht

De specificaties dan. Tja, echt veel concrete gegevens zijn er nog niet, maar wel heel wat grootte-ordes. Er moet immers nog homologatiewerk verricht worden. We weten alleszins dat het onderstel wordt voorzien van actieve antirolstangen, een luchtophanging, optionele achterwielsturing en een gestuurd achterdifferentieel. Het elektrisch systeem wordt 800V sterk, waardoor je op 20 minuten tijd 400km kan tappen. In theorie. En er wordt gemikt op een rijbereik van 600km.

De twee elektromotoren in de Eletre wekken samen 600pk op en dat moet een sprinttijd naar 100 van 3 seconden opleveren. De topsnelheid wordt ietsje boven 250km/u. Later, op een nog onbepaald tijdstip, komen er nog twee extra aandrijfversies. En het gewicht? Daar wordt niks over gezegd, maar het is onwaarschijnlijk dat hij minder dan 2 ton weegt.