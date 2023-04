Mag het wat meer zijn? Dan zijn hier de Alfa Romeo Giulia en Stelvio ‘Estrema’

Door: BV

Alfa Romeo breidt het gamma van de Giulia en Stelvio verder uit. Een nieuwe uitvoering ‘Estrema’ moet zich in het (grote) gat werpen dat bestaat tussen de reguliere modellen en de Quadrifoglio.

Snel, maar niet sneller

Eerst de ontnuchtering: de Estrema’s krijgen niet meteen een krachtbron die nauwer aansluit bij de muzikale zescilinder van de auto’s waarop het klavertje vier prijkt. Maar goed, een tweeliter viercilinder met 280pk en 414Nm trekkracht is ook niet min natuurlijk. Met (optionele) vierwielaandrijving gaat de Giulia model naar 100km/u in 5,1 seconde. De Stelvio, die altijd al integraalaandrijving had, doet diezelfde oefening in 5,5 tellen.

Beter onderstel

Technische aanpassingen zijn er wel, maar dan vooral bij de ophanging. Een limited slip achterdifferentieel is standaard en een ophanging met een gestuurde demping is dat ook. Je zal met een druk op de knop kunnen kiezen hoe hard je tanden klapperen, al beweren de Italianen dat het comfort van goed allooi blijft.

Voor de show

De stijlafdeling van Alfa deed voor de Estrema’s een monsterbestelling zwarte verf. Zowat alle sierlijsten zijn erin uitgevoerd, net als de grille en de velgen (19” voor de Giulia en 21” voor de Stelvio). Zwart is trouwens één van slechts drie kleuren waarin de varianten te koop zullen zijn, naast wit en rood.

Het interieur wordt wat rijker aangekleed (met onder meer een glazen dak en een geluidsinstallatie met 14 luidsprekers). Voor de uitstraling daar: zwart leder op zetels en dashboard en inlegstukken in carbon. Een flinke knipoog naar de Quadrifoglio dus.