Groen misbruikt oorlog om maximum van 100km/u af te dwingen

Never waste a good crisis. Nadat eerdere pogingen voor een autoverbod op zondag en een snelheidsbeperking van 110 km/u mislukten, pleit Groen nu voor een maximumsnelheid van 100 km/u. De reden? Brandstof besparen. “Het doet vooral Poetin pijn”, klinkt het. Al lijkt het meer op een ideologische oorlog van Groen tegen de auto.

Het is Vlaams Parlementslid Stijn Bex (Groen) die vandaag de kat de bel aanbond in Het Belang van Limburg. Hij wil een maximumsnelheid van 100 km/u op autosnelwegen overdag, in plaats van 120 km/u nu. “De prijzen aan de pomp swingen de pan uit. Een auto die trager rijdt, verbruikt minder brandstof (een bewering die zeker niet altijd klopt, je moet vooral aan een constante snelheid rijden, n.v.d.r.). Dat is niet alleen goed voor de portemonnee. Door iets trager te rijden, zorgen we ook voor veiliger verkeer, gezondere lucht en minder lawaai”, aldus Stijn Bex.

Partijgenoot en fractieleider Björn Rzoska, aan het woord bij HLN, vindt het kennelijk ook een goed idee: “Ik denk dat dit een interessante oplossing is, zonder dat het je beknot in jouw vrijheid. Je kunt nog altijd de wagen nemen. Wat ons betreft, is het een goed voorstel dat mensen weinig pijn doet. Het doet vooral Poetin pijn”, stelt Rzoska.

Politieke recuperatie

Hij schijnt hierbij wel te vergeten dat automobilisten vandaag al de vrijheid hebben om 100 km/u te rijden als ze dat wensen. En dus wel degelijk in hun vrijheid beknot worden met een dergelijke maatregel. Dit lijkt dan ook eerder op politieke recuperatie van de oorlog in Oekraïne om een eigen standpunt door te drukken. Meer nog: Groen ziet de maximumsnelheid van 100 km/u niet als een tijdelijke maar wel permanente maatregel.

Het valt ook te betwijfelen of een landje zoals België een grote impact heeft op de internationale olieprijzen, laat staan dat de Russische president ervan wakker zou liggen. De facto is er bovendien al een boycot tegen Russische olie omdat grote bedrijven zoals BP, Shell en ExxonMobil geen zaken meer willen doen met Rusland. Een actie die de internationale olieprijzen uiteraard omhoogstuwt, want Rusland is het op twee na grootste olieland ter wereld.

Wie zit hierop te wachten?

Dat Groen de maximumsnelheid voor auto’s naar beneden wil, is al langer duidelijk. Ook toen de federale regering onderhandelde over een accijnsverlaging om de prijzen aan de pomp draaglijker te maken voor de bevolking, probeerde Groen ‘anti-automaatregelen’ af te dwingen, namelijk een algemene snelheidsbeperking tot 110 km/u op snelwegen en een autoverbod op zondag (autoloze zondagen).

De kleinste partij van Vlaanderen zit op Vlaams niveau echter in de oppositie en hoeft op weinig bijval van andere partijen te rekenen. Mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) is in ieder geval niet gewonnen voor het idee van de snelheidsbeperking en vindt dit geen oplossing voor de hoge brandstofprijzen. “Het komt er dan ook niet. En eerlijk: ik denk niet dat heel veel Vlamingen hierop zitten te wachten”, reageerde ze bij Belga.