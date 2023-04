SsangYong wordt dan toch niet Edison

Door: BV

Het Koreaanse SsangYong, dat ook bij ons actief is, verkeert al een hele tijd in woelig water. Het faillissement lonkt. Herstructureringen kondigen zich aan. Het schip heeft absoluut een nieuwe kapitein nodig. Die werd eerder dit jaar gevonden toen lokale bouwer van (hoofdzakelijk) elektrische bussen Edison zijn oog op SsangYong liet vallen. “Een ideale partner voor de toekomst” klonk het toen nog.

SsangYong kan beter doen

Maar het trompetgeschal verstomt. Edison had tot 25 maart om een eerste aanbetaling te doen, maar het verzocht om uitstel. SsangYong wil die niet geven. De overname gaat niet door en daar lijkt het huidige SsangYong best blij om te zijn. De aandeelhouders ruiken immers een betere deal.

“Vandaag bevindt het merk zich in een merkelijk beter situatie in in juni 2021 toen de fusie- en overnameovereenkomst werd aangekondigd”, communiceert het bedrijf naar de buitenwereld. De toekomst van de aangekondigde J100 (een SUV voor het C-segment) was toen onzeker, maar inmiddels is hij zo goed als productieklaar. Ook de Korando e-Motion is inmiddels realiteit. En SsangYong kan intussen zelfs maar moeilijk de vraag bijhouden. Er zijn 13.000 backorders, waardoor de fabriek straks dubbele shiften zal moeten draaien.

SsangYong gaat “met die nieuwe feiten” nu op zoek naar een nieuwe overnemer. Die zal diepere zakken moeten hebben.