Steeds meer automobilisten betrapt op druggebruik (en daar is een goede reden voor)

Door: RVDB

Automobilisten worden steeds vaker betrapt op druggebruik. Tussen 2019 en 2020 steeg dat aantal met 12 procent en 2021 was al even zorgwekkend. Wat is er aan de hand?

Volgens mobiliteitsorganisatie Touring stijgt het aantal inbreuken al tien jaar lang. Maar de jongste jaren worden fors meer automobilisten betrapt onder invloed van drugs. Het aantal steeg van 9.736 gevallen in 2019 naar 10.912 in 2020, wat 12 procent meer is op een jaar tijd. En dat terwijl er in 2020 lockdowns waren door corona en je dus sowieso minder kon rijden. Toch is er een logische verklaring voor de toename.

Speekseltest

In België wordt druggebruik in het verkeer vastgesteld op basis van een checklist en een speekseltest. Sinds het voorjaar van 2019 is er geen bloedprik meer nodig en dat betekent een groot verschil voor het aantal betrappingen. Voordien moest er telkens een arts ter plaatse komen, wat uiteraard tijdverlies betekende. “Het is duidelijk dat de maatregel om sneller te testen het mogelijk maakt om meer controles uit te voeren. De politie kan al een tijdje gebruikmaken van zogenaamde speekselcollectoren, zonder bloedprik. Dat staal kan dan sneller geanalyseerd worden in het laboratorium. Deze nieuwe methode is ongetwijfeld voor een groot deel een verklaring voor het stijgend aantal betrappingen”, geeft Touring aan.

Vooral jonge bestuurders

Terwijl alcohol vooral een probleem van oudere bestuurders is, geldt het omgekeerde voor druggebruik: meer dan 30 procent van deze inbreuken gebeurt in de leeftijdsgroep 20-24 jaar, gevolgd door 25 procent in de categorie 25-29 jaar. 94 procent zijn mannen en 25 procent van de betrappingen vindt plaats tijdens een weekendnacht. Wie drugs gebruikt in het verkeer, loopt een hoog risico op een ongeval. Bij alcohol telt de hoeveelheid in het bloed, bij drugs speelt ook de soort een rol. Zo is speed gevaarlijker dan cocaïne. En uiteraard wordt het risico extreem hoog als je alcohol en drugs combineert.

Nog meer in 2021

Touring vreest dat het druggebruik in het verkeer eerder zal toenemen, in tegenstelling tot het alcoholgebruik. “We denken dat de onderlinge sociale controle nog te beperkt is. Dat is jammer, want het positieve effect van zo’n sociale controle is zeer duidelijk wanneer het om jongeren en alcohol gaat in het verkeer”, klinkt het. De (onvolledige) cijfers van 2021 zijn weinig hoopgevend. In de eerste zes maanden noteerde de politie al 7.470 betrappingen. Vertaald naar het hele jaar, zou dat dus ongeveer 15.000 gevallen opleveren.