Belg rijdt elektrisch ‘omdat het moet’ en gelooft in ecologisch sprookje

Door: RVDB

Ja, er rijden stilaan meer elektrische auto’s op onze wegen. Maar is de Belg daarom helemaal overtuigd? Pechverhelper Europ Assistance peilde hoe Belgen kijken naar de zogenaamde zachte en duurzame mobiliteit. Driekwart ziet deze transitie als een belemmering.

Voor het eerst publiceerde Europ Assistance zijn mobiliteitsbarometer. De resultaten van deze online enquête bij 1.005 Belgen van 18 tot 80 jaar geven een gemengd beeld. 69 procent van de deelnemers vindt dat Belgen over het algemeen te weinig inspanningen leveren voor een duurzame mobiliteit (fietsen, wandelen, openbaar vervoer en de elektrische auto). Amper 26 procent vindt van zichzelf dat hij of zij genoeg doet voor de planeet qua verplaatsingsgedrag.

Kortom: we willen wel rekening houden met ecologische overwegingen. Maar tegelijk denkt 74 procent dat de overgang naar duurzame mobiliteit zijn of haar toekomstige verplaatsingen zal belemmeren. De fiets wordt beschouwd als het alternatieve vervoermiddel bij uitstek. Dat geldt ook voor de step, al wordt die ook als ‘gevaarlijk’ bestempeld. Wie zich in de stad verplaatst, wordt nerveuzer door de toename van deze zachte mobiliteitsmiddelen.

Verbod op verbrandingsmotoren

Het enthousiasme voor de elektrische auto hangt deels af van de leeftijd. Zo is in de leeftijdscategorie tot 35 jaar maar liefst 66 procent voorstander van een verbod op verbrandingsmotoren. Zij vinden het kennelijk oké dat we in 2029 in Vlaanderen alleen nog elektrische nieuwe auto’s kunnen kopen of in 2035 in heel Europa. Bij de 55-plussers is dat minder, maar nog altijd 47 procent.

Dat jongere generaties meer begaan zijn met het milieu – of lijken te geloven dat elektrische auto’s milieuvriendelijk zijn – blijkt uit de opgesomde aankoopmotieven voor een elektrische wagen. De meest genoemde reden: uit ecologische overtuiging (24 procent algemeen, 35 procent onder 35 jaar). Opvallend is ook de tweede reden: de wettelijke verplichting (14 procent). Daarna volgen een voordeligere prijs per kilometer (7 procent) en een ‘professionele opportuniteit’ (4 procent). Interessant als bedrijfswagen, wordt wellicht bedoeld.

Wat zijn de hindernissen?

Stuk voor stuk zijn dat aankoopmotieven waar vraagtekens bij geplaatst kunnen worden. Is een elektrische auto echt veel ecologischer op lange termijn? Wat als er geen wettelijke verplichting zou zijn of de fiscale voordelen voor bedrijven uitdoven? En hoe zal de prijs per kilometer evolueren als elektriciteit duurder blijft worden en de overheid extra belastingen heft om de accijnzen op brandstof te compenseren?

Niet iedereen gelooft dat de elektrische auto daadwerkelijk ‘duurzaam’ mag genoemd worden. 35 procent van de deelnemers staat daar sceptisch tegenover en bij de 55-plussers is dat 42 procent. Daarnaast zien de deelnemers aan het onderzoek nog enkele obstakels bij de aankoop van een elektrische wagen. Die hoeven niet te verbazen: de hoge prijs van de wagen (77 procent), het tekort aan laadpalen (54 procent), moeilijkheden om thuis te laden (46 procent) en het gebrek aan autonomie (43 procent).