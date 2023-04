Nieuwe elektrische Lexus heeft Knight Rider-stuur

Door: BV

Lexus telt de dagen af tot de onthulling van zijn tweede volledig elektrische model: de RZ 450e. Op 20 april laat die auto zich voor de eerste keer helemaal zien.

Intussen serveert de Japanse firma twee nieuwe shots als voorgerecht. De eerste maakt duidelijk dat Lexus de stijl van eerdere studies zal doortrekken. De tweede trekt meer onze aandacht, omdat hij een deel van het dashboard onthult. En het stuur: dat het midden houdt tussen dat van een F1-auto en een spelconsole.

Hebben we dat al niet eens gezien?

Oogt best spectaculair, zo’n stuurtje. We zagen het vorig jaar al in de Toyota bZ4X. Het was toen al het gesprek van de dag. Lexus heeft er een paar wijzigingen aan doorgevoerd: aan het airbagdeksel (inclusief het logo) en de knoppen op de zijkant, bijvoorbeeld.

Eén en ander lijkt te bevestigen dat de RZ 450e gebaseerd moet zijn op hetzelfde e-TNGA-platform als de bZ4X (en de Subaru Solterra). Je hebt er immers een ‘by wire’ stuursysteem voor nodig. Dat wordt tegen een meerprijs aangeboden op de elektrische Toyota

One Motion Grip



Dit systeem, door Toyota One Motion Grip genoemd, verwijdert de gebruikelijke fysieke verbinding tussen het stuurwiel en de wielen en vervangt deze door een reeks sensoren die als tussenschakel fungeren tussen de beweging van het stuurwiel en de hoek die de wielen aannemen om de bocht te maken. Zo’n Knight Rider-stuurtje is zou onpraktisch zijn als je eraan moet draaien, net als bij een gewoon stuur.

Naast het stuurwiel is ook de middenconsole duidelijk naar de bestuurder gericht, om de cockpit en het sportieve gevoel van het interieur te accentueren. Het centrale scherm van het infotainmentsysteem heeft een respectabele grootte. Aan de basis zitten de bedieningselementen, dit keer fysiek, voor de airconditioning, zoals in de laatste NX.

De Japanse fabrikant blijft discreet over de rest van de details. Binnen twee weken weten we hoeveel vermogen, actieradius en technologie de Lexus RZ 450e zal hebben.