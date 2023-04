Zo komt DeLorean terug

Door: BV

Geruchten over de terugkeer van de DeLorean houden al enkele jaren aan. Maar nu is het officieel. De ontwerpers, die aanvankelijk van plan waren een verbrandingsmotor toe te voegen, zijn van gedachten veranderd en hebben de auto uiteindelijk ontworpen rond een elektrische aandrijflijn. Tja, verrassend is dat niet.

Italiaans ontwerp

Bij de originele DeLorean DMC-12, die een icoon werd dankzij zijn rol als tijdmachine in de 'Back to the Future'-trilogie, draaide alles om het uiterlijk. Het was een sportieve coupé met kenmerkende vleugeldeuren, zoals de legendarische Mercedes 300SL “gullwing”. Maar die DMC had alleen het uiterlijk van een sportwagen. Hij werd aangedreven door een 2.8l V6 van Renault-origine met amper 130pk. Die was in de verste verte niet tot tijdreizen in staat.

Veel details over de nieuwe versie zijn er nog niet. De DeLorean Motor Company heeft een eerste teaser op Twitter gelost. Het is moeilijk om er veel uit op te maken, behalve dat hij de coupé-achtige lijnen behoudt, die ronder zijn. Hoeveel inspiratie aan z’n illustere voorganger wordt onttrokken, is nog niet duidelijk. Wat we wel weten is dat het ontwerp opnieuw aan Italdesign is toevertrouwd en dat de vleugeldeuren nog steeds deel zullen uitmaken van het ontwerp. Joost de Vries, CEO van DMC, vertelde Car&Driver ook dat de actieradius van dit model minstens 300 mijl zal zijn.

Concept car is bijna klaar

Het bedrijf heeft bevestigd dat een concept car officieel zal worden voorgesteld op 18 augustus tijdens de Monterrey Car Week, alvorens op 21 augustus zijn opwachting te maken op het Pebble Beach Concours d'Elegance. Dat concept zal als basis zal dienen voor het productiemodel. De naam, die nog geheim wordt gehouden, zal tegelijk met de auto worden onthuld.

De originele DeLorean DMC-12 was geen lang leven beschoren. Het model werd slechts tussen 1981 en 1983 geproduceerd en kende een op z’n zachtst gezegd turbulent bestaan.