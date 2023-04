De nieuwe Kia Niro is altijd geëlektrificeerd

Door: BV

Na een bestaan van zes jaar krijgt de Kia Niro een complete make-over. Eind vorig jaar onthulde de Koreaanse fabrikant een volledig geëlektrificeerde reeks van zijn ster-crossover. We hebben nu meer technische details over de hybride, plug-in hybride en zuiver elektrische versies.

Een volledig nieuw ontwerp

In tegenstelling tot de conservatieve styling van de eerste generatie, heeft de nieuwe Niro een origineler en actueler exterieur. De verandering in styling is even duidelijk aan de voorkant, met een opnieuw ontworpen lichtsignatuur en grille, als aan de achterkant met nieuwe boemerangvormige lichten. Maar het is vooral het profiel dat hem onderscheidt van zijn voorganger. De elektrische versie onderscheidt zich van de hybrides door de gesloten grille en het design van de bumper, en ook door enkele grijze accenten op de flanken. Ondanks zijn hoekigere lijnen heeft de nieuwe Niro een Cx van slechts 0,29.

Deze tweede generatie is gebaseerd op het nieuwste K3-platform van de groep, dat 20 kilo lichter is. Hij is 4,42 m lang (+65 mm in vergelijking met zijn voorganger), 1,82 m breed (+35 mm) en 1,57 m hoog (+35 mm). De wielbasis is met 2 cm verlengd tot een totaal van 2,72 m. Deze afmetingen plaatsen hem in directe concurrentie met onder andere de Renault Mégane E-Tech. Zoals altijd bevinden de accu's zich onder de achterbank voor de hybride versies of onder de vloer voor de volledig elektrische versie.

Eén batterij en één motor voor de elektrische Niro

Mechanisch gezien combineert de Niro Hybrid een 1,6-liter benzinemotor van 105 pk met een kleine elektromotor van 43 pk. Die wordt gevoed door een accu van 1,32 kWh. Cumulatief vermogen: 141pk. Een bijzonder kenmerk is dat hij is uitgerust met een automatische versnellingsbak met dubbele koppeling, zonder achteruitversnelling. Deze operatie wordt uitsluitend door de elektromotor uitgevoerd.

De Niro PHEV, een plug-in hybride, heeft dezelfde 105 pk sterke verbrandingsmotor, maar hij beschikt ook over een krachtigere 84 pk sterke elektromotor, wat het totale vermogen op 183 pk brengt. Dankzij een nieuwe 11,1 kWh (tegenover 8,9 kWh voorheen) neemt de elektrische actieradius met 16 km toe tot een totaal van 65 km in de WLTP-cyclus, aldus het merk.

De zuiver elektrische versie, waarvan de motor op de vooras 204 pk genereert, beschikt deze keer slechts over één batterijcombinatie. Weg is de kleine 39,2 kWh batterij die niet erg goed verkocht. Met zijn 64,8 kWh batterij (tegenover 64 kWh voor de vorige Niro) neemt de WLTP-actieradius toe tot 463 km, een winst van 8 km in vergelijking met de vorige auto.

Resoluut gemoderniseerd interieur

Aan boord is de sfeer veel moderner, met een panoramisch scherm dat zowel instrumenten als infotainment combineert. Het doet denken aan de vormgeving van de Kia EV6 (zie test hier).

Volgens de fabrikant bedraagt de bagageruimte van de Niro Electric 445 liter, 24 meer dan bij het vorige model. In dit opzicht doet de conventionele hybride het logischerwijze beter, met 451 liter, terwijl de plug-in hybride beperkt is tot zo'n 348 liter, te wijten aan de batterij onder de achterbank, waardoor de brandstoftank onder de bagageruimte is geschoven.

De Koreaanse autofabrikant heeft nog geen prijzen of een releasedatum vrijgegeven voor de nieuwe Kia Niro.