Smart vindt zichzelf nog maar eens opnieuw uit met #1

Door: BV

De Smart werd meer dan 25 jaar geleden ontworpen door Swatch (ja, van de horloges) en geproduceerd door Mercedes. Aanvankelijk was het een micrstadsauto met een verbrandingsmotor. Tot hij in 2018 elektrisch ging rijden en de naam veranderde in Smart EQ. De verkoopscijfers stuikten in elkaar. Nadat de Chinese Geely Group (ook al grootaandeelhouder zij Mercedes) een aandeel van 50% verwierf, is een nieuw tijdperk aangebroken. Nog steeds elektrisch natuurlijk.

Op nieuw terrein

Smart schrijft een nieuwe hoofdstuk in zijn geschiedenis met deze zuiver elektrische stads-SUV met de naam Smart #1 (spreek uit als 'hashtag one'). Nooit eerder is een model zo ver verwijderd geweest van het oorspronkelijke concept. Het nieuwste model is 4,27 m lang (een Peugeot 2008, bijvoorbeeld, is 4,30 m) en wordt aangedreven door een elektrische motor met een vermogen van 272 pk.

Met deze #1, waagt Smart zich op nieuw terrein. De constructeur verkent een stilistisch universum gebaseerd op vloeiende en elegante vormen, subtiel ontleend aan Mercedes. Zo doet het design van de achterlichten moeiteloos denken aan dat van de Mercedes EQ-reeks, in het bijzonder de nieuwe EQA.

Verreweg de snelste Smart

De Smart #1 is gebaseerd op het door Geely (ontwikkelde SEA-platform, dat ook als basis zal dienen voor de toekomstige Volvo XC20. Want bij Volvo is Geely natuurlijk ook al de baas. Hij wordt aangedreven door een elektrische eenheid die 272 pk en 343 Nm ontwikkelt en op de achteras is geplaatst. Hij zal dus achterwielaandrijving hebben. Smart heeft sprinttijd naar 100 km/u in 6,7 seconden aangekondigd, maar de topsnelheid is beperkt tot 180 km/u. De motor wordt aangedreven door een 66 kWh lithium-ion batterij met een actieradius van 440 km in de WLTP-cyclus. Het laadsysteem ondersteunt een vermogen van 22 kW in wisselstroom en tot 150 kW in gelijkstroom. Volgens Smart kan het opladen in het beste geval worden voltooid in minder dan drie uur met 22 kW of in slechts 30 minuten met 150 kW.

De grootste Smart ooit is ook de ruimste

Binnenin is de zwevende middenconsole van de conceptauto behouden terwijl aan de buitenzijde de opvallendste stijlkenmerken van die voorstudie sneuvelden. Natuurlijk is er geen tekort aan schermen. Standaard biedt de #1 een 12,8" touchscreen boven op de console en een 9,2" digitaal instrumentenpaneel voor de bestuurder. Vanaf de middelste uitrustingsniveaus zullen deze vergezeld gaan van een 10-inch head-up display.

Achterin is een schuifbank van 13 cm geïntegreerd. Afhankelijk van zijn positie varieert het laadvolume tussen 270 en 411 liter. Onder de voorste motorkap is een compartiment van 15 liter voorzien, hoofdzakelijk om de oplaadkabel op te bergen.

Afgaande op het technisch informatieblad lijkt de Smart #1 geen directe concurrenten te hebben, maar dat kan veranderen wanneer het bedrijf de prijs vrijgeeft. Dat moet na de zomer gebeuren, wanneer het bedrijf met de marketing begint.