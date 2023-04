Wereldrecord: LEZ-boetes nergens hoger dan in België

Door: RVDB

Over het nut van de lage-emissiezones in Belgische steden valt te discussiëren, maar duur zijn ze in ieder geval. België blijkt zelfs wereldkampioen op dat vlak, want nergens ter wereld krijgen overtreders zo hoge boetes.

Steeds meer steden vinden het nodig om automobilisten beperkingen op te leggen en alleen nog ‘milieuvriendelijke’ auto’s toe te laten in specifieke zones. Wanneer je daarvan niet op de hoogte bent – begrijpelijk, want zo’n regeling verschilt naargelang het land en zelfs de stad – en toch binnenrijdt, kan dat een dure grap worden. Hoe duur? Dat wilde verzekeringsplatform Confused.com weleens weten. Het maakte een overzichtje van de boetes in lage-emissiezones (LEZ).

Goud, zilver én brons voor België

Eerste vaststelling: de verschillen tussen de steden zijn groot. Wat ook meteen opvalt, is dat België disproportioneel duur is. Met een boete van 350 euro is Brussel de allerduurste stad. Voor buitenlanders die zich niet registreerden, is dat 150 euro. De tweede plaats wordt gedeeld door … Antwerpen en Gent, telkens met 150 euro. Al kan ook hier de prijs oplopen, want die 150 euro geldt alleen voor de eerste overtreding. De tweede keer (binnen het jaar) is het 250 euro en vanaf dan betaal je telkens 350 euro. Na de drie Belgische steden volgen in het lijstje Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem en Barcelona met 100 euro. In Londen krijg je een bekeuring van 96 euro.

De Belgische tarieven zijn dus torenhoog, maar je kunt er wel nog aan ontsnappen door ten laatste een dag nadat je de LEZ binnenreed een dagpas te kopen. Dat kan maximaal acht keer per jaar en dan kom je ervan af met 35 euro. In Brussel is er ook een limiet van één boete per kwartaal. In Gent en Antwerpen is dat één boete per dag.

Hier valt het mee

Veel buitenlandse steden tonen zich billijker tegenover automobilisten die de LEZ-regels overtreden. Zo krijg je in Franse steden als Parijs, Straatsburg, Rijsel en Reims een bekeuring van 68 euro. In Rome is dat 70 euro. In Noorwegen betaal je in Bergen, Oslo en Kristiansand ‘maar’ 29 euro. In het Chinese Peking is de boete het goedkoopst (14 euro), maar die stad ligt uiteraard niet bij de deur.

Wil je graag een overzichtje van alle Europese LEZ-regelingen, dan kan dit kaartje een handig hulpmiddel zijn. Het werd ontwikkeld met de steun van de Europese Commissie, al had Europa zijn middelen wellicht beter besteed aan één uniform, grensoverschrijdend systeem voor alle lage-emissiezones dat duidelijk is voor alle burgers. Dan waren al die boetes wellicht ook niet nodig.