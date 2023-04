BMW X7 krijgt compleet nieuwe smoel

Door: BV

In 2018 voegde BMW een XXL-SUV aan z’n gamma toe. De X7. Die bekijk je beter als een verhoogde limousine. De aangewezen rivaal van de Mercedes GLS, Range Rover en Audi Q7. Het model is inmiddels toe aan een facelift. In regel gaat de stijlafdeling in München voor discrete aanpassingen, maar die traditie wordt hier doorbroken. De X7 krijgt een compleet verbouwde smoel.

Grote grille, gespleten koplampen

De esthetische veranderingen zijn duidelijk. De nieuwe auto heeft dezelfde gesplitste koplampen die BMW al enkele jaren in zijn conceptcars gebruikt. En dat is geen toeval: de toekomstige BMW XM zal ook met deze nieuwe optische blokken worden uitgerust, net als de volgende BMW 7 Reeks en zijn elektrische versie, de BMW i7.

Een andere nieuwigheid aan de voorkant is de grille met achtergrondverlichting en verticale wimpels (een gimmick die werd geïntroduceerd op de BMW X6), die qua afmetingen dicht bij de vorige versie lijkt te liggen. Deze veranderingen hebben de ontwerpers onvermijdelijk gedwongen om de voorbumper opnieuw te ontwerpen, met nieuwe luchtinlaten aan de zijkant. Aan de achterzijde zijn de veranderingen veel minder groot, maar daar zien we wel nieuwe driedimensionale lampen. En omdat een facelift niet compleet is zonder nieuwe wielen, biedt het M Sport-pakket 21-inchwielen. Bovendien biedt de optielijst de mogelijkheid om te kiezen voor een set 22" of zelfs 23" wielen, voor het eerst op een BMW. Groter is beter, niet?

Dashboard geïnspireerd door de elektrische iX

Binnenin heeft BMW het dashboard gemoderniseerd door het digitale combi-instrumentarium met twee schermen uit de nieuwe BMW iX te integreren. Dat combineert een 12,3-inch display voor het instrumentenpaneel in de rijrichting met een 14,9-inch infotainment-unit met aanraakbediening en integratie van het iDrive-systeem van de achtste generatie. De versnellingspook is ook opnieuw ontworpen en doet denken aan sommige productiemodellen van de VW-groep. Hij is heel discreet naast de iDrive draaiknop geplaatst.

Alleen (mild) geëlektrificeerde motoren

De verandering vindt ook plaats onder de motorkap. Alle motoren zullen worden ondersteund door een mild 48V hybride systeem. Dat begint al bij de 3,0-liter zescilinder-in-lijn benzine- en dieselmotoren met turbocompressor. De eerste, de xDrive40i, ontwikkelt 390 pk. De tweede, de xDrive40d, levert 340 pk. BMW claimt een 0 tot 100 km/u tijd van respectievelijk 5,8 en 6,1 seconden, en een gemiddeld brandstofverbruik van 10,5 en 8,7l/100km.

Aan de top van het gamma is de X7 M60i xDrive (die de M50i xDrive vervangt) uitgerust met de 4,4-liter V8 van het bedrijf zelf, goed voor 530 pk en 750 Nm koppel. De 100 km/u vanuit stilstand wordt bereikt in 4,7 seconden (topsnelheid nog steeds beperkt tot 250 km/u) en het gemiddelde goedgekeurde brandstofverbruik klimt tot 13,3 l/100 km.

Andere versies (xDrive30i of xDrive50d bijvoorbeeld) heeft het merk nog niet bevestigd. De vernieuwde BMW X7 wordt geassembleerd in Spartanburg, South Carolina - USA, en zal naar verwachting eind deze zomer in de verkoop gaan. De prijzen zullen tegen die tijd bekend worden gemaakt.