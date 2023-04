BMW baas zegt: “opletten met teveel elektrische auto’s”

Door: BV

Dat niet iedereen een even grote fan is van de nakende verplichte elektrificatie van het Europese wagenpark, is geweten. Zo is Carlos Tavares, de grote baas bij Stellantis, een vurig tegenstander. Belangrijkste reden: hij zegt dat hij geen betaalbare auto’s meer zal kunnen bouwen. Een elektrische auto is immers duurder in aankoop “en zal dat ook blijven”. Z’n automerken zullen dus minder auto’s leveren. Hij ziet dat liever anders.

Te grote afhankelijkheid van China

“ de machtspositie van China zal in het EV-tijdperk nog veel groter worden ”

Oliver Zipse, de CEO van BMW, laat zich bij persagentschap Reuters al minstens even kritisch uit over de liefdesrelatie van de Europese regelgevers met stekkervoertuigen. Van de verkoopprijs van z’n auto’s lijkt hij minder wakker te liggen, maar hij waarschuwt voor de economische risico’s. Specifiek: hij vreest voor een bijzonder grote afhankelijkheid van een klein aantal landen. Dat is in de eerste plaats een waarschuwing van Europa tegen de machtspositie van China. Die is nu al groot, maar zal in het EV-tijdperk nog veel groter worden. Momenteel is dat land, waarvan de ondemocratische gewoontes omwille van economische belangen vaak onder de mat geschoven worden, de grootste productent van batterijen voor elektrische auto’s. Maar ook wanneer we zelf meer batterijen zal bouwen, vermindert dat de afhankelijk van China nauwelijks. Het gros van alle grondstoffen voor accu’s is immers uit dat land afkomstig.

Laat benzine verder bestaan

Zipse lijkt die hele EV-beweging wat overdreven te vinden. “Wanneer iemand om één of andere reden geen elektrische auto kan kopen, maar wel een auto nodig heeft, wil je dan dat die voor altijd met z’n oude auto blijft rijden?” liet hij zich tegen Reuters ontvallen.

De oplossing volgens BMW: blijf zuinige benzinewagens maken. Die zullen volgens de topman in de rest van de wereld trouwens nog héél lange tijd afnemers vinden. De huidige technologie is volgens de Duitser nog voor een hele tijd goed.

Economisch bloedbad wordt helemaal genegeerd

Tenslotte laat de topman weten dat hij zich ook zorgen maakt om de tewerkstelling. Het is de zoveelste topman die waarschuwt voor de economische gevolgen van de elektrificatie. Dat economisch bloedbad is overigens al lang geen theorie meer. De tewerkstelling in de Europese autosector zakt zienderogen. Nu al zijn honderdduizenden jobs geofferd aan de EV-obsessie van Europa. Een feit dat nauwelijks aandacht krijgt in de media en waarvoor de politiek al minstens even (selectief) doof lijkt te zijn.