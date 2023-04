Mercedes EQS SUV is de grootste stekker-SUV van allemaal

Door: BV

Wanneer je een berg centen aan een elektrische auto te spenderen hebt, kan je kiezen. En wie een pittig geprijsde maar hoogtechnologische SUV met stekker zoekt, krijgt er weer een mogelijkheid bij: deze EQS SUV. Die wil in één keer de al flink verouderende Tesla Model X en de nieuwe BMW iX naar het leven staan.

Het grootste scherm van allemaal

Voor we het over de afmetingen hebben, eerst wat over de technologie. Die beschouwd Mercedes immers als één van de voornaamste verkoopsargumenten. Vooral als je verzot bent op schermen, zit je hier goed. Net als in de EQS, kan je kiezen voor een dashboard dat helemaal in glas is uitgevoerd en waarachter drie verschillende schermen huizen. Hyperscreen noemt Mercedes dat. Op de limousine is dat al erg populair en ook hier zal menig klant kiezen voor een recordaantal pixels in de auto. En als het nog niet genoeg is: geen nood, ook voor achteraan kan je aparte infotainmentschermen van meer dan 11” elk bestellen.

Mercedes EQS SUV: met plaats voor 7

Het onderstel wordt dan wel integraal overgenomen van de limousine, met z’n koetswerk maakt de EQS SUV al het verschil. Omdat het hoger is, natuurlijk. Al is de bodemvrijheid nu niet van die aard om er meteen een ploetermachine van te maken. Maar er is wel meer ruimte aan boord. Je kan immers een extra achterbank laten monteren. Met plaats voor zeven inzittenden dus. En de twee achterste zitrijen laten zich in zo’n geval helemaal elektrisch op- of wegklappen. Hoef je geen spier voor te vertrekken. De tweede zitrij laat zich ook verschuiven over een afstand van 13cm.

Geen kleintje

Hoewel z’n aerodynamisch geoptimaliseerde koets een duidelijk afslankend effect heeft, liegen de cijfers er niet om. Dit is een echte kolos. 1,73m hoog, 1,95m breed en een indrukwekkende 5,13m lang. Dat is nog eens bijna 20cm langer dan de ‘gewone’ EQS, waar hij wel z’n wielbasis van 3,2 meter mee deelt.

De techniek zal net als de vormgeving weinig mensen verrassen. Wie naar recente EQ-modellen (dat is Mercedes taal voor: elektrisch) heeft gekeken, kon zowel looks als mechaniek voorspellen. De Duitsers kunnen natuurlijk nog wat extra versies verzinnen, maar aanvankelijk komt de EQS SUV op de markt als 450+ (één motor bij de achterwielen met 355pk en 568Nm) of als 580 4MATIC (twee motoren met in het totaal 536pk en 568Nm). Het is telkens wat meer dan in de limousine. Dat is tegenwoordig louter een kwestie van wat programmeren en zo zal de EQS als SUV op vlak van prestaties in de buurt van de limousine kunnen blijven. Klanten die meer betalen, worden immers liever niet afgedroogd aan het stoplicht, zelfs als het indruist tegen de wetten van de fysica. De Duitsers programmeren daar tegenwoordig omheen, om de wetten van de fysica. Ook in het onderstel, dat met de trekkracht per wiel apart regelt en desnoods (optioneel) ook de achterwielen laat meesturen.