Urbansphere is kolossaal groot elektrische busje van Audi

Door: BV

Audi had eerder al twee elektrische concept cars onder de noemer ‘sphere’. Er was al de Skysphere (een roadster) en de Grandsphere (een grote sedan). Nu is de Urbansphere. Dat is zowaar een monovolume. Het model zou aanvankelijk debuteren op het Autosalon van Peking, maar dat werd omwille van een nieuwe covidopstoot afgelast. De locatie was nochtans niet toevallig: China is zowat het enige land ter wereld waar busjes nog goed in de markt liggen. Als Audi effectief een productieversie zou overwegen, dan is dat in de eerste plaats omwille vna de Chinese markt.

Niet om mee te parkeren

De naam verwijst wel naar een stedelijke gebruiksomgeving, maar dan moet je wel hopen op veel parkeerruimte. Het ding is immers extreem groot. 5,5 meter lang, 2 meter breed, 1,78 meter hoog en met een wielbasis van 3,4 meter. Hij is niet alleen groter dan de Mercedes EQS SUV (de grootste elektrische SUV van een Duits merk), hij is zelfs groter dan een Cadillac Escalade. Onder meer door uitzonderlijk grote velgen te monteren (24”), lijkt het model kleiner dan het is.

Interieur van een zelfrijdende auto

Het interieur is toegankelijk via schuifdeuren. Een B-stijl is er niet, waardoor te toegang uitzonderlijk groot is. Toch is er slechts plaats vier inzittenden. Die krijgen wel allemaal individuele comfortzetels die uitgebreid verstelbaar zijn. Merk ook op: zelfs in een concept car is leder nu uit den boze. Hier wordt gebruik gemaakt van een stofje dat uit gerecycleerd materiaal bestaat. Het stuur en de bedieningsorganen kunnen wegklappen. Volgens Audi is de concept immers voorzien van autonome rijtechnologie van niveau 4. Dat is nog altijd niet helemaal zelf rijdend (lees hier meer over de verschillende niveau’s van autonoom rijden) maar op de snelweg zou hij z’n plan moeten kunnen trekken. Audi verwacht dat die technologie ‘in de tweede helft van dit decennium’ effectief beschikbaar wordt. Neem je best met een korrel zout.

Op basis van PPE-onderstel

Onder het koetswerk schuilt de PPE-architectuur die door Audi en Porsche samen werd ontwikkeld voor toekomstige elektrische productievoertuigen. Onder meer de elektrische Porsche Macan en de Audi Q6 en A6 e-tron zullen daar gebruik van maken. In dit geval zit zowel bij de voor- als bij de achteras een e-motor voor een gecombineerd vermogen van 401pk en 690Nm. De onder de vloer gemonteerde accu heeft een capaciteit van 120kWh, wat de theoretische actieradius op 750km brengt. 10 minuten aan een snellader zou je 300km rijbereik kunnen opleveren.

Hele lichtshow voor Audi Urbansphere concept

Nog even over het uiterlijk dan: net als de twee eerdere ‘sphere’-concept cars, werd de stijl door twee stijlstudio’s samen bepaald: die in Ingolstadt en die in Peking. Vooral de lichtshow aan de voor- en achterkant is waar Audi trots op is. De individueel aanstuurbare LEDs kunnen niet alleen gebruikt worden om de weg te verlichten, maar ook om op te vallen in het verkeer. Ze kunnen van kleur veranderen en zelfs boodschappen weergeven. Helemaal wettig is dat niet, maar daar hoef je je bij een concept car gelukkig niet om te bekommeren.