BMW i7 is elektrische Siebener

Door: BV

BMW stelt de nieuwe i7 voor. Dat is niets meer of minder dan een elektrische 7-Serie. Het model wordt immers in het gamma van de toplimousine geïntegreerd. De conventioneel aangedreven versies zullen dus het koetswerk in interieur met deze i7 delen. Dat is een fundamenteel andere aanpak dan die van ‘Das Haus’. Bij Mercedes bestaan de EQS en de S-Klasse naast elkaar en zijn ze structureel verschillend.

Grote grille en dubbele koplampen

Hoewel er over het uiterlijk nog steeds heel wat gezegd kan worden, is de i7 dus al bij al conventioneel gelijnd. Hij heeft normale proporties. Natuurlijk neemt de grille (die deze EV-versie wellicht niet eens nodig heeft) in navolging van andere recente modellen van het merk eerder karikaturale afmetingen aan. Toch lijkt het naast de nieuwe - en wellicht minstens zo controversiële - ontdubbelde koplampunits, misschien wat minder ver gezocht dan het in het verleden al het geval was. De gewaagde voorzijde wordt hier trouwens gecombineerd met een zeer conservatieve achterkant. Alsof de twee door een verschillend team getekend zijn.

Gigantisch scherm en interactieve sierlijst

Aan de binnenkant ligt de nadruk in de eerste plaats op de integratie van meer en grotere schermen. Voor de bestuurder zit een horizontaal uitgesmeerd exemplaar en de (letterlijk) fortuinlijke passagiers achteraan krijgen (vanzelfsprekend) optioneel een 31 inch groot schermcluster dat tegen het dak gemonteerd zit. De sierlijst is voortaan een kleurrijke aanraakgevoelige balk die de gadgetscore van het model hoger op de ladder moet drijven.

Ook M-versies op stroom

In de catalogus duikt de i7 eerst op als xDrive60. Die levert 544pk en 744Nm. De stroom wordt uit een 100kWh accu gezogen en naar twee elektromotoren (één bij elke as) gestuurd. BMW belooft een EPA-rijbereik (dat veel realistischer is dan het WLTP-cijfer) van 483km en belooft een sprinttijd naar 100km/u van minder dan 5 seconden. Een M70 xDrive met 600pk en ruim 1.000Nm trekkracht staat ook nog de planning, net als docielere versies.

BMW opent de orderboeken voor de i7 meteen, maar de eerste leveringen staan pas tegen het einde van het jaar op de planning.