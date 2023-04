Lexus RZ450e is chique elektrische Toyota

Door: BV

Lexus heeft officieel z’n RZ voorgesteld. Die is gebaseerd op dezelfde e-TNGA-structuur - specifiek ontwikkeld voor elektrische auto’s - als de Toyota bZ4x en de Subaru Solterra. En dat is er toch een beetje aan te zien.

Specifiek uiterlijk voor Lexus RZ

Met dezelfde bodemstructuur en een identieke positionering - een crossover voor middenklasse - zijn overeenkomsten tussen de in de eerste paragraaf te noemen modellen natuurlijk moeilijk te vermijden. De Lexus wordt nochtans getrakteerd op specifieke koetswerkpanelen die de hoekige stijltaal van het bedrijf etaleren. Lexus werkte verschillende uitrustingslijnen uit, waarvan er één een centraal voorbumperpaneel, motorkap, dak en raamomlijsting in het zwart heeft. De grote spindle-vormige grille van de recente creaties van het bedrijf is achterwege gelaten. Moderne brandstofmotoren hebben eigenlijk al niet veel verluchting nodig en elektrische auto’s hebben er nog minder nood aan. De vorm blijft wel herkenbaar, omdat die nu in de bumper is ingewerkt.

Sneller dan de Toyota, maar met minder rijbereik

Verschil is er alleszins wel onderhuids want de RZ450e zal steevast geleverd worden met twee elektromotoren. Meteen 313pk en 435Nm terwijl de Toyota en Subaru met twee elektromotoren het niet verder schoppen dan 218pk en 309Nm. De Lexus is dan ook sneller: naar 100 accelereren neemt 5,6 seconden in beslag. Met een identieke 71,4kWh accu rijdt hij echter wel wat minder ver. Lexus houdt het op een WLTP-rijbereik van iets meer dan 400km. Dat extra vermogen kost dus wel wat kilometers.

Met een echt stuur?

Het interieur dan. Dat krijgt een specifieke vormgeving met volgens de fabrikant ‘premium materialen’. Het etaleert ook enkele gadgets - tegenwoordig een verplicht nummer bij elektrisch auto’s. Zo projecteert de Lexus RZ een patroon (in licht) op de binnendeurpanelen vooraan, eerder dan het design in te werken. En natuurlijk is er ook het opvallende stuur, dat meer weg heeft van een stuurknuppel (meer daarover hier). Dat is nu volledig losgekoppeld van de stuurinrichting. Een computer een een reeks code vormt de enige link tussen wat de bestuurder aangeeft en wat de auto doet. Dat stelt Lexus in staat om het stuurgedrag zo te programmeren dat het niet langer lineair verloopt. Overnemen om scherp af te draaien wordt iets van het verleden.