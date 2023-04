Recordwinst voor Tesla

Door: BV

Het bedrijf van EV-pionier Elon Musk heeft er een goed kwartaal op zitten. Het merk leverde meer dan 300.000 auto’s uit en boekte een recordwinst.

Op koers voor meer dan een miljoen auto’s in 2022

Tijdens het eerste kwartaal van 2022 geraakten er precies 310.048 Tesla’s bij klanten. Dat cijfer staat bijna helemaal op het conto van de compacte modelreeks van het bedrijf. Van de Tesla Model 3 en de verwante Model Y werden er 295.324 geleverd. Amper 14.724 klanten kregen een Model S of Model X geleverd. Dat zijn inmiddels producten op leeftijd en Tesla lijkt helemaal geen vaart te maken met eventuele opvolgers.

De kwartaalvolumes zijn fors beter dan de 184.877 nieuwe auto’s die het EV-merk kon leveren in het eerste kwartaal van 2021 en overklassen ook nipt de 308.650 auto’s die tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar van de fabriek naar de klanten rolden. Tesla levert dus meer auto’s uit in een markt die gebukt gaat onder materiaalschaarste. Het was dan ook zowat het enige merk dat besloot om z’n elektronische architectuur te herontwikkelen om zo weinig mogelijk halfgeleiders te gebruiken. Een investering waartoe volumemerken tot op heden niet bereid blijken. Bij Tesla lijkt die beslissing te renderen.

Meer winst

De totale verkopen bedroegen het afgelopen kwartaal bijna 19 miljard dollar. Daaruit distilleert Tesla ruim 3,3 miljard dollar operationele marge. Ook daar gaat het bedrijf erop vooruit. Het vorige kwartaal bleef er nog een miljard dollar minder over.

De forse stijging van de winstcijfers bij het bedrijf heeft heel wat te maken met prijsstijgingen van z’n producten. De ‘betaalbare’ Tesla Model 3 was nooit leverbaar voor de prijs die Musk ooit beloofde, maar de afgelopen drie jaar werd het model ook nog eens meer dan een derde duurder. Musk ziet daar geen probleem in: “er zijn nog altijd wachtlijsten voor sommige modellen”.

Tesla-bubbel

Voor het complete jaar mikt Tesla op anderhalf miljoen geproduceerde auto’s. Dat is nog ver af van de 20 miljoen auto’s per jaar die de topman onlangs voorop stelde. Alleen dergelijke aantallen kunnen de opgeblazen beurskoers van Tesla (dat meer waard is dan Toyota en General Motors samen) verklaren.

Tijdens een online persbabbel liet de veelbesproken topman van het bedrijf zich nog ontvallen dat meer klanten zouden moeten deelnemen aan het zelfrijdende testprogramma van het bedrijf. Zoals zoveel automerken probeert Tesla tevergeefs autonome auto’s te ontwikkelen. Tesla bombardeert daarvoor liefst zoveel mogelijk gebruikers tot proefkonijn. Sommige keuzes van het merk in dat programma bleken al controversieel. Musk liet zich ontvallen dat de ontwikkeling een proces was van “twee stappen vooruit en één achteruit”.