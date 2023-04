Hyundai Staria kan ook kamperen

Door: BV

Hyundai heeft twee nieuwe versies voorgesteld van de futuristisch ogende monovolume Staria. De eerste mikt vooral op limousinediensten terwijl de tweede een compleet andere roeping heeft: die dient om mee te gaan kamperen.

Chique interieur

Natuurlijk heeft de limousinevariant recht op individuele zetels over drie zetelrijen, leder en opgewaardeerde materialen. LED-verlichting, 18-duims velgen, een 25” display enzomeer. Maar er is toch meer aan de hand. Zo heeft de bestuurder ervan recht op een elektrische stuurbekrachtiging en krijgt het model een anders afgesteld onderstel, met een meer vergevingsgezinde vering.

Voor het avontuur

De Staria Camper keek eens goed naar de Volkswagen California en de Mercedes V-Klasse Marco Polo. Net als die twee Duitsers wordt het model altijd voorzien van meubilair met kasten, een klein keukenblok (met spoelbak, gasvuur en koelkast). Aan boord zijn zelfs tanks voor vers en vuil water. Het dak transformeert naar een slaapplek voor twee personen en wie wil kan ook de zetels in de reguliere cabine omvormen tot een bed. Alleen sanitair is niet aan boord.

De Staria wordt in Europa aangeboden en heeft een 2,2l diesel onder de kap (elders kan je ook een V6 krijgen). Of de Limousine en Camper in onze contreien aan de catalogus toegevoegd zullen worden is niet duidelijk. De Belgische invoerder was niet bereikbaar voor een toelichting.