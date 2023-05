“Autobatterijen zijn de volgende ramp”

Door: BV

Het is al wat geweest met de autosector. Eerst vielen de fabrieken stil door de coronapandemie. Daaruit vloeide ogenschijnlijk een plots en moeilijk op te lossen chiptekort voort (lees hier hoe dat onstond) en tijdens de jongste maanden kon de oorlog in Oekraïne met de vinger gewezen worden voor nog wat extra tekorten. Het resultaat: de autosector kan niet genoeg auto’s bouwen. Dat is overigens slechter nieuws voor de klant dan voor de autobouwers, die weinig moeite hebben om hun comfortabele marges aan te houden.

Van het ene probleem naar het andere

Zoals wel vaker het geval is, bleek de sector zich aan het chiptekort te mispakken. “Dat krijgen we binnen de kortste keren opgelost” veranderde snel in “het wordt wellicht niet beter tot 2023”. Binnen de sector geloven nu al meer spelers dat het chiptekort slechts het begin van alle miserie is. De baas van Rivian, een EV-startup die gigantische pickups gaat bouwen en onder meer door Ford gesteund wordt, trekt nu al aan de alarmbel. R.J. Scaringe vertrouwde The Wall Street Journal toe dat “een chiptekort slechts een voorproefje is van wat de wereld te wachten staat”. Klein bier in vergelijking met wat de honger naar autobatterijen voor elektrische voertuigen zal opleveren.

Te snel verplicht naar elektrisch autorijden omschakelen maakt de problemen alleen maar erger

Lithium wordt nu al “het witte goud” genoemd. Scaringe gelooft dat de omschakeling van miljoenen voertuigen van verbrandingsmotoren naar elektrische auto’s de sector en de wereld decennialang in chaos zal storten. Hij beroept zich daarvoor op eenvoudige wiskunde. Wereldwijd is met moeite drie procent van alle nieuw verkochte auto’s tegenwoordig elektrisch, terwijl er nog eens 5 procent hybrides zijn. Een relatief laag aantal dat niettemin zorgt voor grondstofprijzen die de pan uitswingen. Sinds 2015 steeg de vraag naar lithium elk jaar met 37 procent. The Wall Street Journal verwacht dit jaar een toename met vijftig procent. De Rivian-baas windt er geen doekjes om: “90 à 95 procent van de toeleveringsketen voor een volledig elektrisch wagenpark bestaat eenvoudigweg niet”. En de “onnatuurlijke verplichting” om consumenten snel te doen omschakelen, maakt het probleem alleen erger.

Kan de aarde dat wel aan?

“De batterij-industrie kan de vraag eenvoudigweg onmogelijk aan en het is niet zeker dat de aarde dat ook kan”. Om aan de vraag naar grondstoffen te voldoen zal er naar mineralen en grondstoffen gegraven moeten worden dat het niet meer mooi is. Scaringe sluit daarmee af: “de meeste mensen begrijpen dat het niet oké is om een berg op te blazen om er steenkool uit te halen. Welnu, een berg opblazen om er lithium uit te halen is even fout.” Opvallende uitspraken van de baas van een EV-merk.

Scaringe is slechts de recentste van een reeks CEO’s om z’n bezorgdheid te uiten bij de snelle omschakeling naar elektrische auto’s. Tavares, de baas van Stellantis, zei eerder al dat Europa betaalbare mobiliteit op z’n buik kan schrijven als de EV-verplichting standhoudt en Zipse, de baas van BMW, wees op de enorme afhankelijk van China wanneer dat scenario niet herzien wordt.