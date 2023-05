Weer een monovolume minder: einde van Citroën Grand C4 SpaceTourer

Door: RVDB

De monovolume lijkt op sterven na dood. Citroën houdt het deze zomer voor bekeken met de Grand C4 SpaceTourer en daarmee verdwijnt een van de laatste monovolumes. Is er nog een toekomst voor dit ooit zeer populaire segment?

Hoewel Renault er met de Espace (1984) en later de kleinere Scénic (1996) sneller bij was, heeft Citroën de afgelopen decennia een belangrijke rol vervuld in het MPV-segment. Dat verhaal begon in 1994 met de Evasion, met zeven zitplaatsen en – het grootste verschil met de Espace – zijdelingse schuifdeuren. In 2002 werd hij afgelost door de grotere C8, die tot juni 2014 werd verkocht. Bij de grote MPV’s bleef Citroën echter altijd in de schaduw staan van andere modellen, zoals de Renault Espace of Volkswagen Sharan.

Succesvolle Picasso

Citroën scoorde wel goed in de klasse van de compacte MPV, waar de Xsara Picasso tussen 1999 en 2012 uitgroeide tot een succes dankzij de originele, afgeronde lijnen en het moduleerbare interieur met drie gelijke zetels achteraan. In zijn eerste productiejaar werden al 180.000 exemplaren verkocht. Ter vergelijking: dat is meer dan de Evasion (120.000 stuks) of C8 (150.000 stuks) in hun hele carrière. De Xsara Picasso zou stranden op 1.760.000 exemplaren.

In 2006 kwam de C4 Picasso in het gamma met voor het eerst een lange versie (Grand) met zeven zitplaatsen, gevolgd door een korte versie met vijf zitplaatsen in 2007. Het jaar 2007 betekende het hoogtepunt van de monovolumes. Citroën deed het goed met de Xsara Picasso (115.000) en de C4 Picasso (215.000). De compacte monovolume was een echte trend.

Maar tijden veranderen en sindsdien ging het sterk bergaf. De kleinere en veel minder succesvolle C3 Picasso verdween eind 2017 al uit het gamma. De C4 SpaceTourer met vijf plaatsen volgde hetzelfde lot. Over enkele maanden (in juli) stopt Citroën de productie van de Grand C4 SpaceTourer (zoals het model sinds 2020 heet, naar analogie met de grotere Citroën ë-SpaceTourer). Op de website van het merk is hij zelfs al verdwenen. Dat betekent meteen het einde van alle MPV’s bij het Franse merk.

Waarom?

“Omdat de behoeften en wensen van de klanten zijn veranderd, omdat de uitdrukking van moderniteit en meerwaarde nu door andere koetswerkvormen wordt gedragen en omdat de manier waarop we over mobiliteit denken evolueert”, zo omschrijft Citroën zelf de redenen achter deze beslissing. Of anders gezegd: de doorsnee consument lust de MPV niet meer en geeft de voorkeur aan een SUV die er stoerder uitziet. Dat een MPV het CO2-vlootgemiddelde verhoogt en dat zeven zitplaatsen moeilijker te rijmen vallen met de gedwongen elektrificatie van de markt, pleit ook niet in het voordeel.

Welke alternatieven?

Een volwaardig alternatief voor de Grand C4 SpaceTourer is moeilijk te vinden. Citroën schuift zelf de C5 Aircross naar voren (maar deze SUV heeft geen zeven plaatsen), de C5 X (een berline …), de ë-SpaceTourer (voor zes tot negen personen, maar eerder een busje) en tot slot de ë-Berlingo (ludospace). Die laatste had enigszins soelaas kunnen bieden, ware het niet dat Citroën sinds januari alleen nog de elektrische personenwagenversie verkoopt tegen de weinig gezinsvriendelijke prijs van 38.650 euro.

Bij de concurrentie is het trouwens niet veel beter. BMW presenteerde zopas de nieuwe 2-Serie Active Tourer (foto boven, deze keer zonder de zevenzitter Gran Tourer) en dat is zowat de enige recente monovolume. Van modellen als de Volkswagen Touran en Sharan, Ford S-Max en Galaxy en Renault Scénic en Espace die allemaal op het punt staan te verdwijnen, hoef je geen opvolgers meer te verwachten. Het is al SUV’s en cross-overs wat de klok slaat. Een ludospace (genre Volkswagen Caddy) of een break met SUV-trekjes (Dacia Jogger) is misschien wel een aanvaardbaar compromis voor gezinnen die een relatief betaalbare en compacte zevenzitter zoeken.