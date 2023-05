Zelf schakelen met exclusieve Porsche 911 Sport Classic

Door: BV

Porsche moet je niet leren hoe je een speciale gelimiteerde editie op de markt moet zetten. Deze nieuweling, de 911 Sport Classic, trekt een nostalgische kaart in de hoop dat 1250 klanten er ruim 274.000 euro voor over zullen hebben. Het zou niemand verbazen, mocht hij nu al uitverkocht zijn…

De Porsche 911 Sport Classic is terug

Het is trouwens niet de eerste keer dat Porsche een 911 Sport Classic uit z’n hoed tovert. Het bedrijf deed dat ook al in 2009, toen nog gebaseerd op de 997-generatie van de sportwagen en gelimiteerd op slechts 250 stuks. Het duurde toen geen 48 uur eer ze allemaal de deur uit waren.

Een Turbo met achterwielaandrijving en handbak

Destijds diende de Carrera S als basis (met 402pk), maar ditmaal wordt een extra schuif vermogen opengetrokken. De editie van vandaag heeft niet alleen de brede carrosserie die het voorrecht is van de turbomodellen, hij heeft ook diens aandrijflijn. De 3,7l zescilinder boxermotor krijgt wel een unieke afstelling. Met 542pk is hij wat minder krachtig dan de reguliere turboversies, maar er is een goede reden voor. De aandrijving gaat in dit geval immers enkel naar de achterwielen en moet door een handgeschakelde zevenbak (!) lopen. Daar zijn limieten aan. Porsche heeft trouwens nog niets over de prestaties gezegd. Je kan ervan uitgaan dat die tussen de huidige 911 GTS en de Turbo’s in zullen liggen. Logica.

Retro to the max

Het uiterlijk melkt de retrovibe helemaal uit. Er is een striping en er kleeft een nummer op de deur (de klant kan elk cijfer tussen 1 en 99 vrij kiezen). Het zijn stickers, dus ze kunnen er ook weer af. De goudkleurige badges zijn er altijd, net als de velgen met zwarte details die verwijzen naar de 911S uit 1967. En natuurlijk moeten we het even over de achterspoiler hebben. Een echte ducktail, geïnspireerd op de Carrera 2.7 RS uit 1973. Porsche gebruikte een zilverkleurig exemplaar voor de fotoshoot, maar het zal nog drie andere kleuren aanbieden.

Aan de binnenkant is er een specifieke aankleding (gedeeltelijk in stof en met accenten in hout) en mag je je onder meer vergapen aan een unieke tellerpartij. Dat is een voordeel van nog tenminste één echte wijzerplaat te hebben.

De uitrusting wordt ook nog eens gevoelig aangedikt. Kwestie van de prijs te helpen verantwoorden. Het gaat om evidente zaken als een Sport Chronopakket, maar ook om een dak in carbon en een kofferklepopening (vooraan dus) in composietmateriaal.