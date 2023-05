Alleen in België zijn SUVs niet gevaarlijker dan gewone auto’s

Door: BV

Een SUV of crossover is gevaarlijker voor een zwakke weggebruiker dan een gewone auto. Tenminste, dat is de heersende opvatting. Die wordt onderschreven door tal van internationale onderzoeken. Maar het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid (VIAS) zegt nu dat dat niet klopt.

Groter en zwaarder, maar niet gevaarlijker

SUV’s zijn hoger, groter en zwaarder dan conventionele berlines en hatchbacks. Dat maakt dat ze bij onheil meer kracht overbrengen op een zwakke weggebruiker, wat dienst overlevingskansen vermindert. Tenminste, dat is de opvatting die heerst. VIAS zegt echter dat dat niet uit de cijfers blijkt. Het analyseerde 63.000 ongevallen tussen een auto en een zwakke weggebruiker tussen 2015 en 2020.

Elke 1000 ongevallen tussen een traditionele auto en een zwakke weggebruiker, vielen er 10,2 dodelijke slachtoffers te betreuren.

Tussen een compacte SUV en een voetganger of fietser, was dat aantal zowaar zelfs een tikkeltje lager: 10,1 doden per 1000 ongelukken. VIAS concludeert daaruit dat SUVs in regel niet onveiliger zijn voor een zwakke weggebruiker dan een traditionele wagen.

Een belangrijke nuance: VIAS maakt onderscheid tussen compacte SUVs en grote SUVs. Een onderscheid dat internationale studies niet altijd maken. Over de grote SUVs zegt VIAS alleen dat er in ons land onvoldoende ongevallen geregistreerd werden om een wetenschappelijke conclusie uit te kunnen trekken.

Niet genoeg ongevallen met grote SUVs voor een conclusie

Een verklaring voor het verschil tussen de internationale conclusies en de Belgische resultaten, geeft VIAS niet. Eerder dit jaar concludeerde een Amerikaans onderzoek nog dat SUVs (niet te verwarren met ‘trucks’ want die zijn nog groter en zijn vaak nog gebaseerd op een apart chassis) bij het afslaan dubbel zo gevaarlijk waren voor voetgangers en fietsers, precies omdat ze hoger en hoekiger zijn.